PISTA SPETTACOLARE Il 18esimo round stagionale porta il Campionato di Formula 1 2018 negli Stati Uniti d'America, per la precisione ad Austin (Texas) dove dal 2012 si disputa il tradizionale GP locale sul nuovo circuito delle Americhe, chiamato COTA (Circuit Of The Americas). Costruito appositamente per il Circus iridato, è stato progettato dal noto Hermann Tilke in collaborazione con lo studio di architettura HKS: è lungo 5,513 km e presenta 20 curve che seguono l'andamento naturale della zona dove sorge con dislivelli veramente spettacolari. La più famosa è sicuramente la numero 1, un lento tornante posto al termine del lungo rettilineo tutto in salita, seguita dalle “esse” che vanno dalla curva tre alla sei, che riprendono le Maggotts/Becketts di Silverstone, dalla zona dello stadio tra la 12 e la 15, che richiama il tempio della velocità di Hockenheim, e dall'ultimo settore dalla 16 alla 18 che ricalca la famosa curva 8 della pista di Istanbul.

ALBO D'ORO La Formula 1 corre ad Austin, sul Circuit of The Americas, dal 2012. Nei sei precedenti solamente un successo non è andato a Lewis Hamilton, dominatore incontrastato sul circuito texano con cinque affermazioni, tra le quali le ultime quattro consecutive con la Mercedes (La prima, all'esordio nel 2012, con la McLaren). L'unico a interrompere questo dominio è stato Sebastian Vettel, vincitore nel 2013 con la Red Bull, e il tedesco sarà anche domenica il più duro ostacolo tra Hamilton e la sua sesta vittoria al COTA. La Ferrari non ha mai vinto ad Austin, ma è salita sul podio quattro volte: con Alonso, terzo nel 2012, e con Vettel, terzo nel 2015 e secondo nel 2017 davanti al compagno Raikkonen.

FATTI SALIENTI Il COTA statunitense è un circuito molto giovane nel calendario della Formula 1, dal momento che, in precedenza, il GP degli Stati Uniti è stato ospitato su tracciati con ben più anni alle spalle. Tutto iniziò negli anni '60, quando la tradizionale 500 miglia di Indianapolis venne cancellata in favore degli appuntamenti sulle piste di Watkins Glen (dal 1961 al 1975), di Dallas (1984), di Detroit (1985 – 1988) e di Phoenix (1989 – 1991). Poi, dal 2000 al 2007, il round che ospita tuttora le gare della NASCAR è tornato a calendario, su un circuito ricavato tra parcheggi e strade di servizio al fine di far correre le monoposto. Dal 2012, infine, l'America è ritornata protagonista in Formula 1 grazie al Circuit of The Americas, sul quale il pilota più vincente è Lewis Hamilton con cinque successi all'attivo (tra cui quello dell'anno scorso).

Gran Premio degli Stati Uniti Paese Stati Uniti d'America Luogo Circuit Of The Americas (Austin) Cadenza Annuale Fondazione 1959 Circuit Of The Americas (Austin) Inaugurazione 2012 Lunghezza 5,513 km Curve 20 Record del circuito 1'33''108 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2017)

Domenica 21 ottobre, ore 20.10

Sabato 20 ottobre, ore 23.00

Sabato 20 ottobre, ore 20.00

Venerdì 19 ottobre, ore 21.00

Venerdì 19 ottobre, ore 17.00