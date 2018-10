Autore:

Simone Valtieri

SQUILLO FERRARI Smette di piovere ad Austin e le Ferrari tornano davanti a tutti, come non accadeva da una manciata di GP. Ad Austin, dove alle 23 ora italiana torneranno tutti in pista per conquistare la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. 2018, Sebastian Vettel ha chiuso in testa la terza e ultima sessione di prove libere, davanti al compagno Kimi Raikkonen e al leader iridato Lewis Hamilton. Una sessione inusuale perché a causa del tanto tempo perso ieri per maltempo i team sono stati costretti a condensare nella sola ora odierna ciò che solitamente fanno in quattro ore e tre sessioni di libere.

TRE IN UN FAZZOLETTO E così mentre in Ferrari si decide di provare subito la simulazione di qualifica e dedicare poi l'ultima mezz'ora alla simulazione di gara, in casa Mercedes e Red Bull fanno il contrario. E questo avvalora il risultato delle rosse, visto che Vettel e Raikkonen con una pista poco gommata si prendono subito i primi due posti della graduatoria e li terranno fino a fine FP3, lasciando le Mercedes a 7 decimi, prima che nel finale Lewis Hamilton riesca a siglare un tempo comparabile a quello delle rosse, non senza un po' di fatica. Tutti hanno usato per le loro migliori prestazioni la mescola Ultrasoft tranne Bottas (4° con le Supersoft), con Verstappen quinto a 9 decimi e Ricciardo sesto staccato di oltre un secondo. Le qualifiche inizieranno alle ore 23, Vettel, anche dovesse fare il miglior tempo, non scatterà in pole perché domani in griglia dovrà scontare 3 posizioni di penalità per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiere rosse nel corso delle PL1 di ieri.

RISULTATI FP3