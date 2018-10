Autore:

La Redazione

NON PERDETE UN MINUTO Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà il 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 2018, sul Circuit of the Americas di Austin. Sarà trasmesso come di consueto da Sky in diretta esclusiva, ma se non siete abbonati alla piattoforma satellitare del colosso londinese non preoccupatevi, per questo weekend potrete seguire le qualifiche e la gara in chiaro e in diretta anche sul canale TV8.

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

17:00 – 18:30 Prove Libere 1 | Sky SportF1 HD

21:00 – 22:30 Prove Libere 2 | Sky SportF1 HD

SABATO 20 OTTOBRE 2018

20:00 – 21:00 Prove Libere 3 | Sky SportF1 HD

23:00 – 0:00 Qualifiche | Sky SportF1 HD

Diretta TV8 ore 23:00 - Qualifiche

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

20:10 Gara | Sky SportF1 HD

Diretta TV8 ore 20:10 - Gara