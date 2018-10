Autore:

Simone Valtieri

DRIVIN' IN THE RAIN Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti inizia sotto il cielo plumbeo e sopra la pista bagnata del Circuit of The Americas di Austin. Negli ultimi 60 minuti dei 90 complessivi delle prove libere 1 si è visto comunque del movimento, con piloti e team a provare le auto in assetto da pioggia visto che anche per domani il tempo in Texas non è previsto sia clemente. I primi a far segnare un tempo sono stati i due della Red Bull, Max Verstappen e Daniel Ricciardo, poi Valtteri Bottas è stato il terzo a scendere in pista e concludere un giro, montando peraltro una nuova versione dell'Halo in ottica 2019, mentre per quanto riguarda Vettel, Raikkonen e Hamilton sono tutti scesi in pista dopo circa 35'.

IL MAGO DELLA PIOGGIA Ed è stato proprio Lewis Hamilton con la sua Mercedes a stabilire il miglior crono della mattinata: 1'47"502, con ben 1"3 di margine sia sul compagno Valtteri Bottas che su Max Verstappen. Più staccate le Ferrari con Sebastian Vettel quinto a 1"9 preceduto anche dall'altra Red Bull di Daniel Ricciardo. Sesto Kimi Raikkonen, staccato di ben 2"4 dalla Mercedes del papabile campione del mondo. Nella top ten hanno concluso anche Sainz (Renault), Grosjean (Haas), Leclerc (Sauber ed Ericsson (Sauber). Proprio Charles Leclerc è stato autore di un breve fuoripista senza conseguenze, tranne quella di aver portato in pista della ghiaia, che ha causato una bandiera rossa di 10 minuti, il tempo necessario a rimuovere i sassolini dalla sede stradale. L'appuntamento per le Prove Libere 2 è fissato per le 21,00 orario italiano.

RISULTATI FP1