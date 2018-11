Autore:

Simone Valtieri

LA SPUNTA BOTTAS Rispetto alle FP1 sono più veritieri i tempi siglati dai piloti scesi sulla pista di Yas Marina, dove domenica si disputerà il Gran Premio di Abu Dhabi, atto conclusivo della stagione 2018. Con temperature più basse e luce artificiale, le stesse condizioni che i piloti troveranno nelle qualifiche e in gara, il migliore di tutti è stato Valtteri Bottas con la Mercedes, che ha fermato i cronometri sul tempo di 1'37"236. Il finlandese ha preceduto i due piloti della Red Bull, Max Verstappen (a 44 millesimi) e Daniel Ricciardo (a 192 millesimi).

REGNA L'EQUILIBRIO Subito dietro si piazzano i primi tre della classifica iridata, con Lewis Hamilton quarto a 207 millesimi dal compagno, e poi il duo ferrarista, che è stato il primo a girare (quindi con pista più sporca) con Raikkonen che precede Vettel, i due sono a rispettivamente 225 e 333 millesimi da Bottas. Tutto ciò si traduce in un sostanziale equilibrio tra i tre top team, racchiusi in tre decimi su una pista lunga come quella di Yas Marina, dove la pole si deciderà con tempi superiori ai 95 secondi. Nelle normali prove sul passo gara, le cose migliori sono state fatte vedere da Hamilton e Verstappen, con la Red Bull che però sembra gestire meglio degli altri i pneumatici, una costante delle ultime gare. Alle spalle dei top driver il migliore è stato Grosjean, fermatosi con la Haas a 8 decimi dalla vetta, poi Hulkenberg, Magnussen e Ocon. 13° Fernando Alonso con la McLaren, al suo ultimioweekend in Formula 1.

