ULTIMO ROUND Anche per quest'anno siamo arrivati all'ultimo appuntamento stagionale del Campionato di Formula 1 2018 con il tradizionale GP di Abu Dhabi, tappa ospitata dal circuito Yas Marina: questa pista, lunga 5,554 km, con 21 curve in totale ed una particolare uscita dai box tramite il sottopassaggio dedicato, è entrata nel calendario del Circus iridato nel 2009 e si trova sull'Isola Yas, a circa trenta minuti dalla capitale.

IL CIRCUITO Progettata dall'architetto Hermann Tilke, è dotata di un potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l'inizio della gara, programmato per le 17 locali, e la sua fine, in modo tale che il GP inizi con il sole e termini con il tramonto. Le strutture che la circondano, inoltre, sottolineano la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l'hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che transita proprio sopra al circuito stesso ed offre una vista veramente suggestiva.

LE STATISTICHE I piloti più vittoriosi sono a parimerito Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con entrambi tre successi all'attivo e che fanno primeggiare, allo stesso modo, sia la Red Bull che la Mercedes nella classifica delle vittorie riservate ai costruttori. L'anno scorso, infine, ha vinto Valtteri Bottas davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e a Sebastian Vettel.

GLI ORARI TV Vi basta cliccare su questo link per scoprire dove e come seguire in tv, il prossimo GP di Abu Dhabi 2018.

CARATTERISTICHE

Gran Premio di Abu Dhabi Paese Emirati Arabi Uniti Luogo Circuito di Yas Marina Cadenza Annuale Fondazione 2009 Circuito di Yas Marina Inaugurazione 2009 Lunghezza 5,554 km Curve 21 Record del circuito 1'36''231 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2017)

RISULTATI GARA

Domenica 25 novembre, ore 14.10

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 24 novembre, ore 14.00

RISULTATI FP3

Sabato 24 novembre, ore 11.00

RISULTATI FP2

Venerdì 23 novembre, ore 14.00

RISULTATI FP1

Venerdì 23 novembre, ore 10.00