Autore:

Simone Valtieri

LA LEGGE DI LEWIS Ultime qualifiche dell'anno, e a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Abu Dhabi di domani sarà sempre lui, Lewis Hamilton, che strappa la 11° pole della stagione con una prestazione sontuosa, senza sbavature, respingendo gli assalti del suo compagno di squadra Bottas e del rivale della stagione Sebastian Vettel, che si fermano a circa 2 e 3 decimi dal britannico. In seconda fila partirà anche Kimi Raikkonen, e dopo una prima fila argento Mercedes e una seconda rosa Ferrari ci sarà una terza fila tutta blu Red Bull con Ricciardo che beffa Verstappen. Quarta fila per i due motorizzati Ferrari, Grosjean e Leclerc, bene Ocon e Hulkenberg in quinta fila. Fernando Alonso scatterà in 15° piazza la sua ultima gara in carriera.

Q1 Nel primo segmento di qualifica tutti i piloti montano sin da subito gomme Hypersoft, e il primo a scendere in pista è proprio Alonso. Il primo a realizzare un tempo degno di nota è invece Kimi Raikkonen: 1'37"010. La sua leadership dura poco, a levargli il primato il suo compagno, per l'ultima volta, in Ferrari, Sebastian Vettel, in 1'36"946 prima, e in 1'36"775 poi. Hamilton si ferma inizialmente a 2 decimi, nonostante un terzo settore migliore di mezzo secondo rispetto alla Ferrari, il cui punto di forza è invece la prima parte del giro. Stesso discorso per le Red Bull, che restano dietro anch'esse con il quarto posto provvisorio di Ricciardo e il quinto di Verstappen. Sesto è Bottas, prima di migliorare nel suo secondo tentativo per fermarsi a soli 14 millesimi dal tedesco davanti a Lewis a 0"053. La pista migliora tantissimo e nel finale ne approfittano Ocon, che diventa quarto a 161 millesimi da Vettel, e Leclerc, settimo a 3 decimi dal ferrarista. Alonso strappa in extremis la qualificazione, mentre restano esclusi Hartley, Gasly (al quale l'auto perde potenza all'ultima curva, quando stava per passare il taglio), Vandoorne, Sirotkin e Stroll.

Q2 Nel secondo segmento sono tanti i piloti a tentare l'azzardo Ultrasoft, per poter poi partire con le mescole un po' più dure in gara. Lewis Hamilton va subito al comando con uno strabiliante 1'35"693, nuovo record della pista, nonostante le mescole. Bottas è secondo ma a 7 decimi, Raikkonen e Vettel (con un errore nell'ultimo settore), terzo e quarto a un secondo. A rischiare sono Ricciardo (5° a 1"2) e Verstappen (10° a 1"5). Nella seconda tornata di tentativi con le Hypersoft Verstappen è secondo ma a 451 millesimi da Hamilton, con Vettel terzo a 652 con le Ultrasoft. 4° resta Bottas, quinto un bravissimo Leclerc a 887 millesimi, con Hulkenberg e Grosjean in scia. 8° Raikkonen, 9 Ocon e 10° Ricciardo, con i due big a rischiare il taglio ma entrambi contenti di poter partire domani con le Ultrasoft. Fuori dalla Q3 restano invece Sainz, Ericsson, Magnussen, Perez e Alonso.

Q3 Lewis Hamilton mette subito le cose in chiaro nel primo tentativo del terzo segmento, chiudendo il suo giro veloce in 1'35"295. Valtteri Bottas si ferma a 2 decimi dal compagno, poi arriva Vettel che si piazza ad appena 57 millesimi dal britannico prendendosi la seconda piazza. Quarto è Ricciardo a 159 millesimi, poi Raikkonen a 216 e Verstappen a 294. Come nelle PL2, in tre decimi ci sono tutti i top driver. Il secondo tentativo diventa perciò cruciale, scendono in pista nell'ordine: Hamilton, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen e Vettel. Lewis Hamilton migliora il suo tempo e fissa il nuovo record della pista a 1'34"794! Bottas si ferma a meno di due decimi e conquista la prima fila virtuale, arriva Sebastian Vettel: 1'35"125, terzo a 331 millesimi, quarto Raikkonen a 574! Niente da fare per le Red Bull che partiranno comunque dalla terza fila con Ricciardo davanti a Raikkonen. La pole degli altri va a Grosjean, con Leclerc ottavo, poi Ocon e Hulkenberg

RISULTATI QUALIFICHE