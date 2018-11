Autore:

LEWIS SI CANDIDA PER LA POLE Si abbassano i tempi a Yas Marina nel corso della terza e ultima sessione di prove libere, quella che precede le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2018. A fermare i cronometri con il tempo più basso è stato Lewis Hamilton in 1'37"176 con la Mercedes che non porta più il numero "1" sul telaio (ieri era stato così grazie a una deroga al regolamento concessa dalla FIA) ma il suo fido "44". L'inglese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen (+0"288) e Sebastian Vettel (+0"411) costruendo la sua prestazione nell'ultimo settore, mentre i record dei primi due sono di Kimi e Seb.

PROBLEMI PER RICCIARDO Un solo tentativo veloce per Max Verstappen con la Red Bull, che resta tra i favoriti per la pole anche se chiude le FP3 con 571 millesimi di ritardo dal leader, comunque davanti a Valtteri Bottas a 757 millesimi dalla vetta. Sesto Daniel Ricciardo a 9 decimi, ma con un problema tecnico sulla sua Red Bull che lo lascia a piedi a 3 minuti dal termine della sessione e che potrebbe minarne l'efficienza in qualifica. Dietro ai top driver Romain Grosjean è il primo degli inseguitori, a 1"1, protagonista di un'incomprensione in pista con il connazionale Pierre Gasly (in torto) proprio negli ultimissimi scampoli di sessione. L'appuntamento è per le ore 14 con le qualifiche del GP di Abu Dhabi.

