Autore:

Simone Valtieri

SUPERMAX Max Verstappen con la Red Bull chiude in testa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi sul tracciato di Yas Marina. L'olandese ha siglato il tempo di 1'38"945 con gomme Hypersoft, precedendo il compagno di scuderia Daniel Ricciardo di circa 4 decimi e il rivale della Mercedes, Valtteri Bottas, di 9 decimi. Il campione del mondo Lewis Hamilton è quarto a oltre un secondo ma per lui la buona notizia è che, probabilmente, non dovrà sostituire il motore sulla sua monoposto, salvandosi dalla penalità in qualifica.

FERRARI NASCOSTA Non ci sono Ferrari nella virtuale terza fila di questa sessione di prove libere, con il francese della Force India Esteban Ocon e il danese della Haas Kevin Magnussen a prendersi quinta e sesta posizione. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono invece settimo e ottavo, entrambi a 1"9 dal tempo di Verstappen, e precedono Sainz (Renault) e Grosjean (Haas). Il lavoro dei piloti di Maranello però è stato tutto orientato al 2019, con prove di nuova ala più pesante, nuovo fondo e con l'utilizzo di mescole più dure. Alle FP1 ha partecipato anche Antonio Giovinazzi, che dal prossimo anno sarà pilota titolare della Sauber, chiudendo in 15° posizione, davanti a Marcus Ericsson di 3 decimi, con lo svedese autore di una toccata a muro nella prima parte. L'appuntamento è per le 14 con la seconda sessione di libere.

RISULTATI FP1