Lusso e gaming: dentro il progetto del simulatore Teckell Nivola

La Teckell Nivola nasce per ridefinire il concetto di simulatore domestico, puntando su equilibrio tra estetica e funzionalità. Il marchio italiano Teckell (guarda la homepage di Teckell), propone una postazione pensata per ambienti esclusivi come case di lusso, hotel a 5 stelle e yacht.

Teckell Nivola: postazione da gaming di lusso tutta italiana

Design e concept esclusivo

Il design richiama una vettura da corsa che a un primo sguardo potrebbe sembrare la struttura di un letto, con linee evocative e materiali premium. In realtà è un simulatore che unisce stile neo-retrò e tecnologia di ultima generazione per videogiochi automobilistici il cui nome evoca il leggendario pilota Tazio Nuvolari, per l'appunto soprannominato ''Nivola''. Tra questi spiccano l’impiallacciatura di noce canaletto, la fibra di carbonio e la pelle, elementi che elevano il prodotto a oggetto d’arredo oltre che strumento per il gaming.

Teckell Nivola: caratteristiche tecniche hi-tech per un'esperienza immersiva

Tecnologia e dotazioni

Dal punto di vista tecnico, la postazione integra soluzioni avanzate per un’esperienza immersiva. Tra le caratteristiche principali:

schermo da 49'' curvo con risoluzione 5120×1440

soundbar integrata

volante con force feedback e sgancio rapido

gioco Assetto Corsa Competizione preinstallato

Le versioni disponibili ampliano ulteriormente le dotazioni, con sedili evoluti e componenti più sofisticati per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare al comfort.

Teckell Nivola: gioco Assetto Corsa Competizione preinstallato

Produzione limitata e posizionamento al top

La Teckell Nivola viene assemblata interamente in Italia con tempistiche di circa 60 giorni. La produzione è volutamente esclusiva, limitata a 50 unità all'anno, sottolineando il posizionamento di lusso del prodotto (guarda il simulatore Aston Martin).

Più che una semplice piattaforma per il sim racing, rappresenta una sintesi tra artigianato e tecnologia. Pur esistendo alternative più economiche, questa soluzione punta su design e integrazione negli spazi, rendendola ideale per chi cerca un’esperienza completa e visivamente distintiva. Vi piace la postazione da gaming italiana? Il prezzo non è comunicato, ma non sarà per tutti. Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/05/2026