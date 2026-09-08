VinFast VF 2: piccola, elettrica ed economica. Se arrivasse in Europa?

VinFast aveva grandi ambizioni ma la casa automobilistica vietnamita non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Tuttavia, in un comunicato stampa, il costruttore parla del crescente successo delle microcar, citando i risultati della Citroen Ami e della FIAT Topolino che da poco è arrivata pure in America.

L'azienda ha poi parlato della VF 2, il suo modello più piccolo. La piccola city car elettrica misura 3.090 mm di lunghezza, 1.496 mm di larghezza e 1.663 mm di altezza, con un passo di 2.065 mm. Insomma, un modello dalle dimensioni estremamente compatte, perfetto per muoversi nei sempre più caotici centri urbani.

Modello che comunque può contare su di una buona dotazione dato che in Vietnam offre fari a LED, climatizzatore, display da 7 pollici e cerchi in lega da 13 pollici.

VinFast VF 2

Il powertrain è composto da un motore da 41 CV alimentato da una batteria con una capacità d 18,3 kWh per un'autonomia NEDC fino a 210 km. Presente il supporto alla ricarica in corrente continua fino a 24 kW di picco (dal 10% al 70% in circa 34 minuti). La velocità massima è di 80 km/h. In Vietnam, la city car è proposta a partire da 188 milioni di Dong, cioè circa 6.200 euro.

I numeri della VF 2 non sono certamente impressionanti ma più che sufficienti per un utilizzo quotidiano in ambito urbano.

Un futuro in Europa?

La casa automobilistica ha ammesso di non aver ancora annunciato piani per l'introduzione della VF 2 in Nord America o in Europa, ma ha aggiunto che una tale decisione ''non sarebbe del tutto fuori luogo''. L'azienda ha poi affermato che ''in molti mercati, anche i veicoli di fascia bassa sono diventati sempre più costosi''. Questo suggerisce che intravedono uno spazio per un modello molto più economico.

L'azienda ha poi lasciato intendere che VF 2 potrebbe seguire le orme della Topolino come alternativa per gli spostamenti in ambito urbano. Che VinFast stia davvero pensando di portare la sua VF 2 in Europa dove le microcar stanno ottenendo un buon successo? Lo capiremo meglio in futuro ma quanto raccontato dalla casa automobilistica fa pensare che qualcosa si stia muovendo.

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