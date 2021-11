Al di sopra del VinFast VF e35, di cui vi abbiamo già parlato, ci sarà un altro modello nella gamma del Costruttore vietnamita. Debutta al LA Auto Show di Las Vegas e verrà importato in Europa: signore e signori, ecco a voi il VinFast VF e36, SUV elettrico a sette posti che entrerà in produzione nel 2022.

VinFast VF e36, il SUV elettrico a 7 posti disegnato da Pininfarina

IL SUV ELETTRICO A 7 POSTI IN CIFRE Lungo 5,12 metri, VF e36 ha circa le stesse dimensioni di una BMW X7: con una simile stazza non sarà disponibile una versione a motore singolo (prevista invece sul fratello minore e35), mentre sembra che l'unica opzione sarà la versione bimotore da 402 CV. La batteria da 106 kWh dovrebbe - il condizionale è d'obbligo - fornire un'autonomia di oltre 550 km, anche se i valori di omologazione ufficiali secondo le normative WLTP non sono ancora stati dichiarati.

VinFast VF e36, vista 3/4 anteriore del SUV elettrico made in Vietnam

FAMILY FEELING Il design del SUV elettrico cinese è opera dell'italiana Pininfarina. Anche se le forme sono complessivamente più squadrate e imponenti di quelle del VF e35, il family feeling voluto per il modello a sette posti riprende il tema della V di VinFast nel frontale e nel posteriore, elaborandola in chiave grafica con firme luminose che attraversano l'auto da parte a parte, secondo lo stile coast-to-coast oggi tanto di moda.

VinFast VF e36, vista 3/4 posteriore

GLI INTERNI Come il VF e35, anche il VF e36 avrà a bordo le tecnologie per una guida autonoma di livello 3 e uno schermo touch da 15,4 pollici a centro plancia per l'infotainment. I controlli fisici saranno ridotti al minimo e pare che persino la radio, oltre al climatizzatore, sarà gestibile dal solo touchscreen. Tra le dotazioni a impreziosire gli interni, un tetto panoramico in vetro e luci ambient. Le prime consegne del VinFast VF e36 dovrebbero iniziare negli USA il prossimo anno: si attendono conferme per la tempistica del mercato europeo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/11/2021