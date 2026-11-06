Toyota cambia organizzazione: nasce la divisione Robotics, Akio Toyoda guida la svolta

Una nuova struttura aziendale per affrontare le sfide future e ampliare i propri orizzonti industriali.

Toyota cambia organizzazione: le novità dal 1° gennaio 2027

Toyota ha annunciato un importante riassetto organizzativo, operativo dal prossimo 1° gennaio, che introduce nuove divisioni, accorpa alcune funzioni interne e ridisegna la presenza geografica del gruppo. Tra le principali novità figura il Toyota Philosophy and Education Group, affidato al presidente Akio Toyoda e fondato sul principio che lo sviluppo delle persone sia alla base dei processi produttivi (qui, Akyo Toyoda e la sfida elettrica).

Toyota riorganizzazione aziendale: nasce Toyota Robotics e arrivano nuovi manager, qui Rav4

Nasce Toyota Robotics: la strategia oltre l'automobile

Il cambiamento più significativo riguarda la creazione di Toyota Robotics, una nuova divisione dedicata allo sviluppo delle attività nel settore della robotica. L'obiettivo è trasferire in questo ambito il patrimonio di competenze ingegneristiche maturato nell'industria automobilistica.

A guidarla sarà Takefumi Shiga, attuale direttore della produzione. Parallelamente, nascerà il Gruppo Kanri, che riunirà Amministrazione Generale, Risorse Umane e Contabilità. Saranno inoltre riorganizzate le attività di comunicazione, branding e relazioni con gli investitori. Alcuni centri di ricerca verranno integrati nelle divisioni già esistenti, con una revisione delle competenze legate allo sviluppo tecnologico.

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Nuovi CEO e regioni operative per il gruppo

La riorganizzazione coinvolgerà anche la gestione internazionale, secondo una filosofia basata su prodotti e aree geografiche. Sono previste nuove nomine per i ruoli di CEO in Nord America, Cina e Asia, oltre a un nuovo presidente per la Pianificazione e le Operazioni aziendali. Cambierà anche la suddivisione territoriale: l'attuale regione India-Middle East-East Asia & Oceania sarà separata in due nuove aree, India & Middle East ed East Asia & Oceania.

Toyota, ricavi e utili in crescita nel primo semestre

Le novità arrivano insieme ai risultati del primo semestre dell'esercizio fiscale 2027. Le vendite hanno raggiunto 4,76 milioni di veicoli, contro i 4,78 milioni dello scorso anno, mentre i ricavi sono aumentati del 9,5%, a 26.962 miliardi di yen. Nonostante dazi statunitensi, difficoltà nella catena di approvvigionamento e materie prime più costose, l'utile operativo è salito del 3%, a 2.191 miliardi di yen, e i profitti del 26,1%, a 2.236 miliardi.

Per l'intero esercizio, Toyota conferma l'obiettivo di 9,7 milioni di veicoli venduti, ma rivede al rialzo la stima dell'utile operativo: da 3.400 a 3.900 miliardi di yen. I profitti attesi passano invece da 3.250 a 3.570 miliardi, mentre i ricavi previsti scendono da 54.000 a 53.500 miliardi di yen.

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