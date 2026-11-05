Toyota GR Celica, il ritorno è ufficiale: debutto nel Rally nel 2027. Quando il modello stradale?

Da diverso tempo i dirigenti di Toyota alludono al possibile ritorno della Celica. Adesso, c'è l'ufficialità sebbene al momento si tratti solamente del motorsport. Infatti, Toyota ha confermato che schiererà una nuova auto sportiva, la GR Celica, nel Campionato del Mondo Rally. La vettura sarà pronta per la stagione 2027, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti.

Da tempo circolano foto spia dei prototipi della nuova macchina da Rally e le voci sulla possibilità che si potesse trattare della nuova Celica si facevano sempre più insistenti. Adesso c'è l'ufficialità. Ma la versione stradale? Dovrebbe essere in fase di sviluppo ma ancora non sappiamo quando potrebbe essere presentata.

Quando arriverà la nuova Toyota Celica?

Sebbene il debutto in gara della GR Celica da rally sia previsto tra pochi mesi, la versione stradale ha ancora un lungo processo di sviluppo da portare avanti. La versione da rally e quella strada saranno poi molto differenti dal punto di vista tecnico. Oltre a un telaio specifico, il modello che correrà nel Campionato del Mondo Rally disporrà di un motore quattro cilindri in linea turbo da 1,6 litri. Toyota schiererà due team nel campionato Rally1 il prossimo anno: Toyota Racing, che gareggerà con la nuova GR Celica, e Gazoo Racing, che utilizzerà l'attuale GR Yaris.

Toyota GR Celica da rally

Il tutto significa che la GR Celica da rally, pur offrendo un'anteprima dello stile generale della nuova Celica stradale, fornirà pochi dettagli sulla meccanica. Da quanto sappiamo fino a questo momento, il modello stradale dovrebbe disporre del nuovo 4 cilindri turbo di 2 litri che Toyota sta sviluppando e che sarà il baricentro di molte sue future sportive. Unità che secondo quanto raccontato in passato dalla casa giapponese dovrebbe arrivare a erogare facilmente una potenza di circa 400 CV.

Toyota GR Celica da rally

Ci sono ancora molte cose da scoprire sul ritorno della Celica. La vettura da rally ci darà un primo assaggio di quello che sta arrivando ma una cosa è sicura e cioè che Toyota intende continuare a offrire vere auto sportive, modelli che sappiamo ancora emozionare alla guida. Non rimane che attendere ulteriori informazioni sul ritorno della Toyota Celica.

Fonte: CarBuzz

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