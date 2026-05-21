Design e interni nuovi, prezzi mini: Tata Tiago si rifà il trucco, ma resta solo in India

L’attesa per la nuova TataTiago cresce in India, dove il brand ha pubblicato le prime immagini ufficiali della compatta di nuova generazione. La presentazione del m.y. 2026 è prevista per il 28 maggio e coinvolgerà anche la variante Tiago.EV, versione completamente elettrica del modello urbano. Pur essendo definita una nuova generazione, si tratta in realtà del restyling più profondo mai realizzato sulla piccola citycar asiatica, che è stata lanciata nel 2016, ha avuto un restyling nel 2020 e nuove modifiche nel 2025.

Il nuovo design punta su linee più moderne e tese, con richiami stilistici alle compatte europee. Il frontale sfoggia fari più sottili, una griglia ridisegnata e prese d’aria integrate nel paraurti, mentre la carrozzeria introduce nuovi dettagli neri e cerchi diamantati da 15 pollici.

Tata Tiago e Tiago.EV: pronta al debutto in India il restyling della citycar super economica

Interni più attuali e tecnologici

Il nuovo aggiornamento coinvolge anche gli interni, anche se Tata (guarda la homepage di Tata) non ha ancora mostrato immagini ufficiali dell’abitacolo. Secondo le anticipazioni, il modello dovrebbe adottare una plancia evoluta con display infotainment da 10,25 pollici e strumentazione digitale aggiornata.

Tra le novità attese figurano anche sedili ridisegnati telecamere sugli specchietti per visione a 360 gradi derivata dalla Tata Punch (guarda Tata Punch). Migliora inoltre il capitolo sicurezza, con l’introduzione di sei airbag di serie al posto dei due attualmente disponibili, una scelta che potrebbe aumentare la competitività della compatta sul mercato locale.

Tata Tiago e Tiago.EV: la BEV debutta con prezzo equivalente a poco più di 7.000 euro

Motori confermati e prezzi in crescita

Sul fronte tecnico, la motorizzazione dovrebbe restare invariata rispetto alla gamma attuale. La versione benzina continuerà a utilizzare il tre cilindri 1.2 aspirato da 86 CV, affiancato dalla variante a metano da 76 CV. La Tiago EV manterrà invece le configurazioni a media e lunga autonomia già disponibili.

Prezzo di attacco super conveniente

A giudicare dai notevoli miglioramenti, i due modelli potrebbero essere leggermente più costosi rispetto ai loro predecessori più economici. Per avere un'idea di quanto sia conveniente la Tiago uscente, attualmente parte dall’equivalente di appena 4.100 euro al cambio attuale tasse escluse, mentre la Tiago.EV a zero emissioni ha un prezzo a partire da 7.100 euro circa.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/05/2026