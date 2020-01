UNA SCOSSA PER TUTTI Siamo solo al 10 gennaio, ma una cosa è già più che evidente per il 2020: per tutti i costruttori, indistintamente, questo sarà l’anno dell’elettrico, ancor più del precedente. O dell’elettrificato, se preferite. Tutte le case presenteranno nei prossimi mesi una pletora di modelli ibridi, plug-in ed elettrici, e Volkswagen non sarà da meno.

SI COMINCIA CON LA ID.3 Tanto per cominciare, quest’estate debutterà sul mercato la ID.3, apripista della nuova gamma di veicoli elettrici, la cui produzione è iniziata già lo scorso novembre. Sempre nel corso del 2020 verrà presentata ufficialmente la ID.Next, il primo SUV compatto elettrico di Volkswagen, la cui produzione inizierà subito dopo. In totale, nel corso del 2020, la sola marca marca Volkswagen lancerà sul mercato 34 nuovi modelli a livello mondiale, tra cui dodici SUV e otto vetture elettriche o ibride.

INVESTIMENTI MILIARDARI Ingenti gli investimenti compiuti dal gruppo tedesco: 33 miliardi gli euro che verranno spesi per l’elettrificazione, di cui solo 11 per la marca Volkswagen. Entro il 2023 il gruppo intende produrre ben un milione di vetture elettriche, anticipando di due anni gli obiettivi del 2025, anno nel quale la sola marca VW si aspetta di far uscire dalle proprie fabbriche un milione e mezzo di macchine elettriche della gamma ID. Senza perdere di vista gli obiettivi di più largo respiro: macchine e azienda dovranno raggiungere un bilancio neutro di carbonio entro il 2050, mentre le emissioni di CO2 della produzione dovranno essere dimezzate entro il 2025.

GIÀ 37MILA PREORDINI La ID.3, presentata ufficialmente allo scorso salone di Francoforte, si basa sulla nuova piattaforma modulare elettrica MEB (che verrà utilizzata anche da Ford e altri costruttori) e dovrebbe garantire un’autonomia che va da 330 a 550 km nel ciclo WLTP, a seconda delle batterie installate a bordo. La versione base dovrebbe costare meno di 30.000 euro. Al momento, già 37mila sono le persone che l’hanno prenotata.