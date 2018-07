Autore:

Giulia Fermani

IL NUOVO SUV ENTRO IL 2019 Tata affonda le radici nello stile british, sfruttando la sua proprietà di Jaguar Land Rover (dal 2008) per proporre un nuovo Suv, atteso già nel 2019. Il nuovo Tata Harrier, infatti, nascerà sulla stessa piattaforma che al momento dà forma a Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport a sette posti e Jaguar E-Pace. Stessa piattaforma, ci tiene a far sapere la Casa, ma con diverso nome -si chiama Omega-Arc- e adattata per conformarsi alle esigenze del mercato indiano.

IL PRIMO TEASER DEL MODELLO DI PRODUZIONE Naturale evoluzione del concept H5X presentato al Salone di Nuova Dehli la versione di produzione Tata Harrier è attesa nelle varianti a cinque e sette posti e, in India, sarà con ogni probabilità alimentata dal diesel a quattro cilindri da 2,0 litri e offrirà la possibilità di sceglierla a trazione integrale. Voci di corridoio parlano della presenza di potenziale per una variante ibrida più avanti nel ciclo di vita dell’auto. Cosa ne pensate? Guarda il video.