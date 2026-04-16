Questa nuova batteria rende le Plug-in quasi auto elettriche: oltre 400 km di autonomia

Quando parliamo di auto ibride Plug-in pensiamo ai modelli europei che possono disporre di batterie comprese tra i 20 e i 30 kWh per un'autonomia in elettrico che si aggira oramai attorno ai 100 km. In Cina, invece, le PHEV nascono con una filosofia differente e cioè offrire la più alta autonomia in elettrico possibile in modo da far utilizzare il motore endotermico solo lo stretto necessario. A conferma, arriva la notizia che Svolt, società che si occupa di batterie, nata da una costola di Great Wall Motor ha annunciato di aver avviato la produzione di massa del pacco batteria ''Fortress 2.0'' destinato alle auto ibride Plug-in, con una capacità di ben 80 kWh.

Se ci pensiamo, ci sono sul mercato molte auto elettriche che dispongono di accumulatori con una capacità decisamente inferiore. Comunque, l'azienda cinese afferma che si tratta della batteria per veicoli Plug-in con la maggiore capacità, oggi attualmente in produzione nel mondo.

Svolt batteria Fortress 2.0

Oltre 400 km in elettrico

Secondo Svolt, questo accumulatore è pensato per i grandi SUV e sarebbe in grado di offrire un'autonomia in solo elettrico di oltre 400 km, sebbene parliamo di un dato secondo il ciclo CLTC. Il pacco batteria è stato sviluppato per poter essere ricaricato ad altissima potenza per ridurre al minimo di tempi del rifornimento di energia. Secondo l'azienda, Fortress 2.0 può essere ricaricata con potenza fino a 6C. Questo significa che in 10 muti da una colonnina HPC adeguata sarà possibile recuperare circa 400 km di percorrenza. Insomma, pochi minuti per fare il pieno o quasi. Sebbene autonomia e ricarica possano essere influenzate da diversi aspetti, le Plug-in in Cina si stanno rapidamente avvicinando a un'autonomia elettrica utilizzabile simile a quella dei veicoli 100% elettrici, soprattutto sui modelli di grandi dimensioni dove le persone cercano una maggiore flessibilità d'uso.

Per la gestione della sicurezza termica, il pacco batterie utilizza per la prima volta materiali isolanti ceramici, progettati per garantire che non prenda fuoco per 30 minuti a temperature elevate di 1.000 gradi. Con Fortress 2.0, Svolt punta a competere sul mercato degli ibridi con batteria ad alta capacità piuttosto che sfidare direttamente CATL nel mercato degli accumulatori per veicoli elettrici tradizionali. Il tutto, in un momento in cui le vetture Plug-in e range extender stanno guadagnando terreno in Cina. La nuova batteria dovrebbe fare il suo debutto all'interno di un veicolo che sarà svelato al Salone di Pechino che prenderà il via tra pochi giorni.

Fonte: Cnevpost

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026