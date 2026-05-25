Dal lavoro al campeggio: Suzuki rinnova Every, il mini van che in Europa non c’è, ma servirebbe

Suzuki rinnova il suo furgoncino con nuovi look e tecnologia a prezzi competitivi. Un modello furbo, che sarebbe utile anche sulle nostre strade

Di un piccolo van come il Suzuki Every raramente raramente se ne parla al di fuori dei confini giapponesi. Se non altro perché è quel tipo di city car economica e davvero utile che la maggior parte dei mercati occidentali, molto semplicemente, non offre. Tuttavia, sarebbere dei mezzi davvero furbi, se non altro per le condizioni di traffico critico delle nostre città (qui, la kei car Suzuki Hustler). Ebbene, il piccolo furgone continua a evolversi nel mercato del Giappone, mantenendo la formula compatta e funzionale molto apprezzata dai clienti asiatici.

Suzuki Every: il kei van in versione commerciale

Restyling leggero e nuova tecnologia

Lungo appena 3,4 metri, riceve un aggiornamento estetico concentrato sul frontale, con paraurti ridisegnato e griglia più pronunciata. La versione Every Wagon punta invece su un look più ricercato grazie a fari oscurati, kit carrozzeria sportivo e spoiler posteriore. Al vertice della gamma si posiziona la Every J Limited, variante dedicata agli allestimenti lifestyle con dettagli neri lucidi e accessori pensati per il tempo libero e il campeggio.

Suzuki Every: il mini furgone giapponese anche per il tempo libero

Interni digitali e sicurezza ADAS

L’abitacolo adotta ora una configurazione total black e introduce un quadro strumenti digitale di serie. Tra gli optional spicca il nuovo sistema infotainment con display da nove pollici e navigatore integrato. La dotazione tecnologica comprende inoltre telecamera a 360 gradi e volante riscaldato.

Sul fronte sicurezza debutta una suite di sistemi ADAS aggiornata con frenata automatica Dual Sensor Brake Support II, cruise control adattivo e assistenza al mantenimento di corsia. Migliora anche il comfort acustico grazie a nuovi materiali fonoassorbenti nel tetto.

Suzuki Every: l'abitacolo spazioso e funzionale del kei van

Motori a benzina e anche 4x4

Il Kei Van giapponese mantiene il motore tre cilindri 660 cc disponibile in due varianti:

versione aspirata da 49 CV

versione turbo da 64 CV

trazione posteriore o integrale inseribile

cambio manuale o CVT

La struttura tecnica resta condivisa con altri piccoli van del mercato nipponico, mentre la variante elettrica e-Every utilizza una piattaforma separata.

Suzuki Every: la versione entry level costra poco più di 8.000 euro

Prezzi: quanto costa il mini furgone

In patria la gamma parte da circa 1.343.100 yen equivalenti a 8.200 euro al cambio attuale, del modello base. La variante 4WD più economica sfiora i 9.000 euro, mentre la turbo supera i 10.800 euro. La ricca MPVEvery J Limited turbo 4WD arriva a circa 13.000 euro, mentre la top di gamma Every Wagon PZ Turbo Special tocca quasi 13.800 euro. Numeri che evidenziano quanto questo modello resti distante dai mercati europei, dove un veicolo così compatto e versatile è una vera rarità.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/05/2026