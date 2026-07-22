Subaru manda in pensione l'e-Boxer e cambia strategia sull'ibrido

A settembre Subaru dirà addio al motore e-Boxer, concludendo un capitolo avviato nel 2018. Il marchio giapponese, infatti, interromperà gli ordini dei modelli equipaggiati con il sistema mild hybrid e-Boxer. Alla base della decisione, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, c’è la volontà di semplificare la propria offerta. La gamma sarà infatti divisa tra motori a benzina, nuovi full hybrid S:HEV e modelli 100% elettrici, una strategia che riflette l'evoluzione dell'elettrificazione e il crescente peso della tecnologia sviluppata insieme a Toyota.
Come cambia la gamma Subaru
Subaru e-Boxer, l'architettura
Il mild hybrid e-Boxer, un quattro cilindri contrapposti da 2.0 litri abbinato a un piccolo motore elettrico, ha debuttato in Giappone nel 2018 diffondendosi poi in Europa, Oceania e Asia. Nel corso della sua storia ha equipaggiato Impreza, Crosstrek e Forester, restando invece escluso da Levorg, Legacy, Outback, WRX e BRZ.
Motivando la decisione presa, Subaru ha spiegato: «Alla luce dei progressi nell'elettrificazione e dell'inasprimento delle normative ambientali, abbiamo rivisto il nostro portafoglio prodotti e deciso di interrompere il programma dei veicoli mild hybrid».
Con l'uscita di scena dell'e-Boxer, la Impreza diventa un'auto esclusivamente a benzina, mentre la Crosstrek adotta come unica opzione il sistema ibrido S:HEV. Ogni modello finisce così in una sezione specifica della gamma Subaru, senza zone intermedie. Il sistema S:HEV combina un quattro cilindri Boxer aspirato da 2,5 litri con un singolo motore elettrico e una batteria di derivazione Toyota, ma la trazione integrale resta affidata all'architettura meccanica Subaru Symmetrical AWD, distinta dal sistema elettrico E-Four utilizzato da Toyota.
Levorg Layback e Forester lasciano invece al cliente la scelta tra il motore turbo da 1,8 litri e il sistema S:HEV. La Levorg wagon tradizionale e la berlina sportiva WRX S4 mantengono il boxer turbo da 2,4 litri, mentre la BRZ conserva il proprio motore aspirato. Sul fronte 100% elettrico, la gamma comprende i crossover Solterra, Uncharted, Trailseeker e Getaway. Nonostante la spinta verso l'elettrificazione, Subaru non abbandona i motori endotermici. Il marchio ha già confermato tre modelli a benzina con cambio manuale, tra cui una WRX in versione hatchback, una WRX berlina e una BRZ aggiornata.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.