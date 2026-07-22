Subaru manda in pensione l'e-Boxer e cambia strategia sull'ibrido

A settembre Subaru dirà addio al motore e-Boxer, concludendo un capitolo avviato nel 2018. Il marchio giapponese, infatti, interromperà gli ordini dei modelli equipaggiati con il sistema mild hybrid e-Boxer. Alla base della decisione, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, c’è la volontà di semplificare la propria offerta. La gamma sarà infatti divisa tra motori a benzina, nuovi full hybrid S:HEV e modelli 100% elettrici, una strategia che riflette l'evoluzione dell'elettrificazione e il crescente peso della tecnologia sviluppata insieme a Toyota.

Come cambia la gamma Subaru

Subaru e-Boxer, l'architettura

Il mild hybrid e-Boxer, un quattro cilindri contrapposti da 2.0 litri abbinato a un piccolo motore elettrico, ha debuttato in Giappone nel 2018 diffondendosi poi in Europa, Oceania e Asia. Nel corso della sua storia ha equipaggiato Impreza, Crosstrek e Forester, restando invece escluso da Levorg, Legacy, Outback, WRX e BRZ.

Motivando la decisione presa, Subaru ha spiegato: «Alla luce dei progressi nell'elettrificazione e dell'inasprimento delle normative ambientali, abbiamo rivisto il nostro portafoglio prodotti e deciso di interrompere il programma dei veicoli mild hybrid».

Con l'uscita di scena dell'e-Boxer, la Impreza diventa un'auto esclusivamente a benzina, mentre la Crosstrek adotta come unica opzione il sistema ibrido S:HEV. Ogni modello finisce così in una sezione specifica della gamma Subaru, senza zone intermedie. Il sistema S:HEV combina un quattro cilindri Boxer aspirato da 2,5 litri con un singolo motore elettrico e una batteria di derivazione Toyota, ma la trazione integrale resta affidata all'architettura meccanica Subaru Symmetrical AWD, distinta dal sistema elettrico E-Four utilizzato da Toyota.

Levorg Layback e Forester lasciano invece al cliente la scelta tra il motore turbo da 1,8 litri e il sistema S:HEV. La Levorg wagon tradizionale e la berlina sportiva WRX S4 mantengono il boxer turbo da 2,4 litri, mentre la BRZ conserva il proprio motore aspirato. Sul fronte 100% elettrico, la gamma comprende i crossover Solterra, Uncharted, Trailseeker e Getaway. Nonostante la spinta verso l'elettrificazione, Subaru non abbandona i motori endotermici. Il marchio ha già confermato tre modelli a benzina con cambio manuale, tra cui una WRX in versione hatchback, una WRX berlina e una BRZ aggiornata.

FONTI: Carscoops - Nikkei

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