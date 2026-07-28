Stellantis cede il car sharing Free2move a Mutares

In linea con il suo piano FaSTLAne 2030, Stellantis sta portando avanti un approccio disciplinato all’allocazione del capitale, indirizzando investimenti e risorse verso le regioni, i marchi e le tecnologie in grado di generare i rendimenti più elevati. Per tale motivo, l'azienda ha annunciato la cessione delle attività di car sharing di Free2move. Ad acquistare l'intera partecipazione azionaria di Stellantis ci penserà Mutares, una holding di private equity che acquisisce società in transizione che mostrano un significativo potenziale di miglioramento operativo e vengono rivendute dopo la stabilizzazione e il riposizionamento.

L'intera operazione i cui dettagli economici non sono stati svelati, si concluderà entro la fine del 2026.

Cosa succede adesso alle attività di car sharing di Free2move?

Ricordiamo che oggi Free2move gestisce una delle piattaforme di car sharing con la copertura geografica più diversificata, con flotte in 14 città in Europa e negli Stati Uniti. A seguito della cessione da parte di Stellantis, Mutares andrà a creare una nuova piattaforma nel settore della mobilità. I piani, stando a quanto dichiarato, includono una gestione rinnovata della flotta internazionale, il proseguimento della transizione verso la mobilità elettrica e una maggiore attenzione all’esperienza dei clienti e alle esigenze di mobilità delle amministrazioni locali.

Le attività di car sharing di Free2move saranno una realtà indipendente all'interno del portafoglio di Mutares e potranno beneficiare di una maggiore agilità, investimenti dedicati e maggiore flessibilità operativa. Si punta quindi a investimenti che permettano di raggiungere gli obiettivi di crescita nel sempre più competitivo mercato della mobilità. Stellantis darà priorità alla continuità per clienti, partner e dipendenti durante tutto il processo di cessione fino alla chiusura dell'operazione.

Cosa dicono Stellantis e Mutares

Virgilio Cerutti, Head of Business Development & Partnerships di Stellantis, ha così commentato l'operazione di cessione delle attività di car sharing:

Concentrando ulteriormente la nostra attenzione sulle attività puramente automotive, rafforziamo la nostra capacità di conseguire risultati sostenibili nel lungo periodo. Ci impegniamo in una stretta collaborazione con tutti gli stakeholder per sostenere una transizione ordinata per clienti, partner e dipendenti in ogni fase del processo

Johannes Laumann, CIO di Mutares, ha poi aggiunto:

Le attività di car sharing di Free2move uniscono la forza di un marchio riconosciuto a livello internazionale a un significativo potenziale di miglioramento operativo a seguito della prevista separazione da Stellantis. Insieme al management team, non vediamo l’ora di rafforzare il modello operativo di Free2move e di sviluppare ulteriormente l’azienda affinché diventi una piattaforma indipendente di riferimento nel settore della mobilità.

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