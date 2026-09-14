BOW., il nuovo concept Stellantis per le consegne in città senza conducente

Stellantis Pro One, la divisione del Gruppo che si occupa di veicoli commerciali, aveva promesso che in occasione dell'appuntamento di IAA Transportation Hannover avrebbe portato qualcosa di speciale. Accanto alle sue ultime novità come il nuovo Smart Compact Van, la casa automobilistica ha portato ''BOW.'' (Box-on-Wheels), un concept autonomo per le consegne urbane progettato per una mobilità urbana efficiente, sostenibile e sempre operativa.

''BOW.'' (Box-on-Wheels)

Consegna da solo in città

I centri delle città sono sempre più congestionati ma le consegne svolgono un ruolo essenziale nelle economie moderne e nella vita quotidiana. I clienti si attendono infatti servizi sempre più rapidi e comodi, mentre le città necessitano di soluzioni in grado di ridurre congestione, emissioni e rumore. Per questo, gli operatori che si occupano di logistica stanno cercando soluzioni che offrano maggiore efficienza, affidabilità e controllo dei costi.

''BOW.'' (Box-on-Wheels)

Stellantis Pro One ha quindi sviluppato ''BOW.'' proprio per rispondere a queste esigenze. Si tratta quindi di un concept elettrico e autonomo, pensato per la logistica e nato per esplorare nuovi approcci alle operazioni urbane. Secondo Stellantis è più che un semplice veicolo quanto una piattaforma orientata al futuro che combina logistica autonoma, elettrificazione, connettività e servizi in un unico ecosistema integrato.

''BOW.'' (Box-on-Wheels)

Il progetto è frutto della collaborazione con UQI Robotics che si occupa di intelligenza artificiale, robotica, oltre che di tecnologie legate alla guida autonoma. Progettato per i centri urbani, comprese le ZTL e le aree a basse emissioni, BOW., dall'aspetto di un piccolo furgone, apre nuove possibilità per la distribuzione delle merci, la logistica cittadina e le operazioni in ambienti controllati come stabilimenti industriali, ospedali e aeroporti.

Non è chiaro se e quando questo veicolo autonomo per le consegne in città scenderà davvero in strada. In ogni caso, i visitatori dell'IAA Transportation Hannover possono assistere a dimostrazioni di un prototipo funzionante all’esterno dell’area espositiva.

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