Spiaggina M: svelata la versione "limousine". Ecco cosa la distingue

Garage Italia svela la nuova Spiaggina M: la 500 elettrica si allunga di 17 cm per offrire più comfort. Scopri dettagli, scheda tecnica, interni Bonacina e prezzi

Se pensavi che la reinterpretazione della classica 500 in chiave balneare avesse già detto tutto, Garage Italia ha deciso di rimescolare le carte. Accanto al modello tradizionale, infatti, arriva a listino la nuova Spiaggina M, una variante che punta tutto su una maggiore vivibilità a bordo senza stravolgere lo stile e le proporzioni che l'hanno resa celebre.

Ma cosa cambia concretamente rispetto alla versione classica? E soprattutto, perché definirla una ''limousine''? Scopriamolo insieme.

17 centimetri in più per il comfort posteriore

La differenza principale sta tutta nelle dimensioni. La Spiaggina M guadagna 17 centimetri aggiuntivi, concentrati interamente nella zona posteriore. Un allungamento che non snatura il design iconico ispirato alla Dolce Vita, ma che interviene laddove i passeggeri posteriori potevano avvertire qualche limite in termini di spazio per le gambe.

Se decidi di sfruttare tutti e quattro i suoi sedili, ti accorgerai subito del beneficio: l'abitabilità posteriore fa un salto in avanti notevole, garantendo un'accoglienza più rilassata senza sacrificare l'equilibrio delle linee originali.

Materiali nautici e artigianato d'autore

Entrare nell'abitacolo significa toccare con mano una lavorazione artigianale di alto livello. Garage Italia ha rinnovato la collaborazione con Bonacina, storico marchio italiano dell'intreccio in rattan dal 1889. I sedili e gli accessori dedicati – come il cestino da picnic – sono realizzati a mano in rattan naturale o tinteggiato, oppure in Polycore, un materiale tecnico sviluppato specificamente per resistere al sole e alla salsedine, ideale per l'uso open-air.

L'offerta si completa con i tessuti firmati Mariaflora e con i tappetini in Eva Ultra di ItalDek, che riprendono le finiture e la resistenza tipiche delle superfici nautiche. La personalizzazione, com'è tradizione per questi progetti sartoriali, permette di scegliere tra numerose combinazioni di colori e finiture.

Spiaggina di Garage Italia: si noti il tendalino in tessuto Mariaflora

Motorizzazione elettrica e dati tecnici

Sotto la scocca, la sostanza tecnica resta fedele alla filosofia della Casa. La Spiaggina M adotta un motore elettrico posteriore da 10 kW (con una coppia massima di 82 Nm a 1.734 giri/min), abbinato a una batteria a LFP da 11 kWh.

Velocità massima: 75 km/h

Autonomia: fino a 140 km nel ciclo WLTP

Ricarica: circa 4 ore, con il caricatore di bordo da 2,75 kW

Peso: compreso tra i 520 e i 600 kg a seconda delle specifiche

Si tratta di un pacchetto pensato chiaramente per la mobilità turistica, i contesti residenziali esclusivi e le località di villeggiatura, dove la leggerezza e la trazione posteriore garantiscono una guida agile e silenziosa.

Prezzi e disponibilità

Essendo un prodotto artigianale realizzato in tiratura limitata, l'esclusività si paga. Il listino della Spiaggina parte da 85.000 euro (IVA esclusa), un prezzo che varia naturalmente in base alle opzioni di personalizzazione scelte tramite il configuratore ufficiale.

Se stai cercando un oggetto unico per distinguerti nei mesi estivi – ora con quel pizzico di spazio in più che non guasta mai – la Spiaggina M rappresenta la nuova frontiera del lusso en plein air firmato Garage Italia.

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