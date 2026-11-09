Nuova Skoda Octavia Full Hybrid arriva in Italia: prezzi da 35.400 euro

Nuova motorizzazione Full Hybrid per Skoda Octavia: il sistema abbina il motore 1.5 TSI evo2 a due unità elettriche e a una batteria da 1,6 kWh

Dopo la presentazione di ottobre, arriva in Italia la nuova Skoda Octavia Hybrid nei livelli di potenza da 136 e 170 CV. Il nuovo Full Hybrid che aveva fatto il suo debutto su Volkswagen Golf e T-Roc adesso arriva pure su Octavia sia in versione berlina e sia Wagon.

Con il debutto sul nostro mercato, possiamo finalmente scoprire anche i prezzi.

Il nuovo Full Hybrid, come funziona

Il powertrain abbina il 1.5 TSI evo2 da 130 o da 150 CV a due motori elettrici(uno come generatore e uno per la trazione), selezionando automaticamente la modalità elettrica, ibrida in serie o ibrida in parallelo. C'è poi una batteria da 1,6 kWh che si ricarica durante la macia o in frenata, mantenendo comunque il livello di carica compreso tra il 40% e il 90%.

Skoda Full Hybrid

La motorizzazione full hybrid rispetta già la normativa Euro 7.

Allestimenti

Skoda Octavia Hybrid è proposta nel nostro Paese negli allestimenti Executive e Style. Entrando più nel dettaglio, la versione Executive offre di serie, tra le altre cose, infotainment da 13 pollici con navigazione connessa e connettività smartphone wireless, Virtual Cockpit da 10 pollici e suite ADAS per la guida assistita di secondo livello.

Skoda Full Hybrid, motore

La più ricca Style aggiunge cromature esterne, cerchi da 18 pollici, portellone elettrico con virtual pedal, accesso e avviamento keyless e retrocamera.

Disponibilità e prezzi

Le prime consegne sono previste da gennaio 2027. Per quanto riguarda, invece, i prezzi, Octavia Hybrid parte da 35.400 euro. Per la Wagon servono 1.000 euro in più.

Skoda Octavia Hybrid 136 CV Executive: 35.400 euro

Skoda Octavia Hybrid 170 CV Executive: 38.900 euro

Skoda Octavia Hybrid 136 CV Style: 37.400 euro

Skoda Octavia Hybrid 170 CV Style: 40.900 euro

Skoda Octavia Wagon Hybrid 136 CV Executive: 36.400 euro

Skoda Octavia Wagon Hybrid 170 CV Executive: 39.950 euro

Skoda Octavia Wagon Hybrid 136 CV Style: 38.400 euro

Skoda Octavia Wagon Hybrid 170 CV Style: 41.950 euro

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