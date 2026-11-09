Nuova Skoda Octavia Full Hybrid arriva in Italia: prezzi da 35.400 euro

Dopo la presentazione di ottobre, arriva in Italia la nuova Skoda Octavia Hybrid nei livelli di potenza da 136 e 170 CV. Il nuovo Full Hybrid che aveva fatto il suo debutto su Volkswagen Golf e T-Roc adesso arriva pure su Octavia sia in versione berlina e sia Wagon.
Con il debutto sul nostro mercato, possiamo finalmente scoprire anche i prezzi.
Il nuovo Full Hybrid, come funziona
Il powertrain abbina il 1.5 TSI evo2 da 130 o da 150 CV a due motori elettrici(uno come generatore e uno per la trazione), selezionando automaticamente la modalità elettrica, ibrida in serie o ibrida in parallelo. C'è poi una batteria da 1,6 kWh che si ricarica durante la macia o in frenata, mantenendo comunque il livello di carica compreso tra il 40% e il 90%.
La motorizzazione full hybrid rispetta già la normativa Euro 7.
Allestimenti
Skoda Octavia Hybrid è proposta nel nostro Paese negli allestimenti Executive e Style. Entrando più nel dettaglio, la versione Executive offre di serie, tra le altre cose, infotainment da 13 pollici con navigazione connessa e connettività smartphone wireless, Virtual Cockpit da 10 pollici e suite ADAS per la guida assistita di secondo livello.
La più ricca Style aggiunge cromature esterne, cerchi da 18 pollici, portellone elettrico con virtual pedal, accesso e avviamento keyless e retrocamera.
Disponibilità e prezzi
Le prime consegne sono previste da gennaio 2027. Per quanto riguarda, invece, i prezzi, Octavia Hybrid parte da 35.400 euro. Per la Wagon servono 1.000 euro in più.
- Skoda Octavia Hybrid 136 CV Executive: 35.400 euro
- Skoda Octavia Hybrid 170 CV Executive: 38.900 euro
- Skoda Octavia Hybrid 136 CV Style: 37.400 euro
- Skoda Octavia Hybrid 170 CV Style: 40.900 euro
- Skoda Octavia Wagon Hybrid 136 CV Executive: 36.400 euro
- Skoda Octavia Wagon Hybrid 170 CV Executive: 39.950 euro
- Skoda Octavia Wagon Hybrid 136 CV Style: 38.400 euro
- Skoda Octavia Wagon Hybrid 170 CV Style: 41.950 euro
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Octavia 1.5 TSI ACT ACT 115CV Selection
|115 / 85
|29.500 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 115CV Executive
|115 / 85
|31.350 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Selection DSG
|115 / 85
|31.800 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Selection
|150 / 110
|32.300 €
|Octavia 2.0 TDI 115cv Selection DSG
|115 / 85
|33.450 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Executive DSG
|115 / 85
|33.650 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Executive
|150 / 110
|34.150 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Selection DSG
|150 / 110
|34.600 €
|Octavia 2.0 TDI 115cv Executive DSG
|115 / 85
|35.300 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Style DSG
|115 / 85
|35.400 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Style
|150 / 110
|35.900 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Executive DSG
|150 / 110
|36.450 €
|Octavia 2.0 TDI 150cv Selection DSG
|150 / 110
|36.450 €
|Octavia 2.0 TDI 115cv Style DSG
|115 / 85
|37.050 €
|Octavia 2.0 TSI Selection 4x4 DSG
|204 / 150
|38.150 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Style DSG
|150 / 110
|38.200 €
|Octavia 2.0 TDI 150cv Executive DSG
|150 / 110
|38.300 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Sportline
|150 / 110
|39.450 €
|Octavia 2.0 TSI Executive 4x4 DSG
|204 / 150
|40.000 €
|Octavia 2.0 TDI 150cv Style DSG
|150 / 110
|40.050 €
|Octavia 2.0 TDI 115cv Sportline DSG
|115 / 85
|40.600 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Sportline DSG
|150 / 110
|41.750 €
|Octavia 2.0 TSI Style 4x4 DSG
|204 / 150
|41.750 €
|Octavia 2.0 TDI 150cv Sportline DSG
|150 / 110
|43.600 €
|Octavia 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG
|204 / 150
|45.300 €
|Octavia 2.0 TSI RS DSG
|265 / 195
|47.050 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Octavia visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Octavia
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