Novità auto

Nuova Skoda Octavia Full Hybrid arriva in Italia: prezzi da 35.400 euro

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2 ore fa - Berlina e Wagon: ecco quanto costa

Nuova motorizzazione Full Hybrid per Skoda Octavia: il sistema abbina il motore 1.5 TSI evo2 a due unità elettriche e a una batteria da 1,6 kWh
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Dopo la presentazione di ottobre, arriva in Italia la nuova Skoda Octavia Hybrid nei livelli di potenza da 136 e 170 CV. Il nuovo Full Hybrid che aveva fatto il suo debutto su Volkswagen Golf e T-Roc adesso arriva pure su Octavia sia in versione berlina e sia Wagon.

Con il debutto sul nostro mercato, possiamo finalmente scoprire anche i prezzi.

Il nuovo Full Hybrid, come funziona

Il powertrain abbina il 1.5 TSI evo2 da 130 o da 150 CV a due motori elettrici(uno come generatore e uno per la trazione), selezionando automaticamente la modalità elettrica, ibrida in serie o ibrida in parallelo. C'è poi una batteria da 1,6 kWh che si ricarica durante la macia o in frenata, mantenendo comunque il livello di carica compreso tra il 40% e il 90%.

Skoda Full Hybrid

La motorizzazione full hybrid rispetta già la normativa Euro 7.

Allestimenti

Skoda Octavia Hybrid è proposta nel nostro Paese negli allestimenti Executive e Style. Entrando più nel dettaglio, la versione Executive offre di serie, tra le altre cose, infotainment da 13 pollici con navigazione connessa e connettività smartphone wireless, Virtual Cockpit da 10 pollici e suite ADAS per la guida assistita di secondo livello.

Skoda Full Hybrid, motore

La più ricca Style aggiunge cromature esterne, cerchi da 18 pollici, portellone elettrico con virtual pedal, accesso e avviamento keyless e retrocamera.

Disponibilità e prezzi

Le prime consegne sono previste da gennaio 2027. Per quanto riguarda, invece, i prezzi, Octavia Hybrid parte da 35.400 euro. Per la Wagon servono 1.000 euro in più.

  • Skoda Octavia Hybrid 136 CV Executive: 35.400 euro
  • Skoda Octavia Hybrid 170 CV Executive: 38.900 euro
  • Skoda Octavia Hybrid 136 CV Style: 37.400 euro
  • Skoda Octavia Hybrid 170 CV Style: 40.900 euro
  • Skoda Octavia Wagon Hybrid 136 CV Executive: 36.400 euro
  • Skoda Octavia Wagon Hybrid 170 CV Executive: 39.950 euro
  • Skoda Octavia Wagon Hybrid 136 CV Style: 38.400 euro
  • Skoda Octavia Wagon Hybrid 170 CV Style: 41.950 euro
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Gallery
    Listino Skoda Octavia
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Octavia 1.5 TSI ACT ACT 115CV Selection 115 / 8529.500 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 115CV Executive 115 / 8531.350 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Selection DSG 115 / 8531.800 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Selection 150 / 11032.300 €
    Octavia 2.0 TDI 115cv Selection DSG 115 / 8533.450 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Executive DSG 115 / 8533.650 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Executive 150 / 11034.150 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Selection DSG 150 / 11034.600 €
    Octavia 2.0 TDI 115cv Executive DSG 115 / 8535.300 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Style DSG 115 / 8535.400 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Style 150 / 11035.900 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Executive DSG 150 / 11036.450 €
    Octavia 2.0 TDI 150cv Selection DSG 150 / 11036.450 €
    Octavia 2.0 TDI 115cv Style DSG 115 / 8537.050 €
    Octavia 2.0 TSI Selection 4x4 DSG 204 / 15038.150 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Style DSG 150 / 11038.200 €
    Octavia 2.0 TDI 150cv Executive DSG 150 / 11038.300 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Sportline 150 / 11039.450 €
    Octavia 2.0 TSI Executive 4x4 DSG 204 / 15040.000 €
    Octavia 2.0 TDI 150cv Style DSG 150 / 11040.050 €
    Octavia 2.0 TDI 115cv Sportline DSG 115 / 8540.600 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Sportline DSG 150 / 11041.750 €
    Octavia 2.0 TSI Style 4x4 DSG 204 / 15041.750 €
    Octavia 2.0 TDI 150cv Sportline DSG 150 / 11043.600 €
    Octavia 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 204 / 15045.300 €
    Octavia 2.0 TSI RS DSG 265 / 19547.050 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Octavia visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Octavia
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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