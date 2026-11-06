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Skoda Kodiaq Plug-in da 272 CV arriva in Italia: prezzi e allestimenti

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3 ore fa - Oltre 100 km in elettrico: quanto costa

Oltre 100 km di autonomia in elettrico e 272 CV di potenza: la Skoda Kodiaq PHEV amplia la propria gamma italiana
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In Italia arriva Skoda Kodiaq nella motorizzazione Plug-in da 272 CV. Svelata ufficialmente un paio di settimane fa, sul nostro mercato sarà disponibile negli allestimenti RS e Laurin&Klement.

Più potenza e 100 km in elettrico

La nuova motorizzazione Plug-in va ad affiancare quella precedente da 204 CV e si compone di un motore quattro cilindri 1.5 TSI evo2 130 kW (177 CV) abbinato a un motore elettrico da 85 kW (116 CV), alimentato da una batteria di trazione con capacità netta di 19,7 kWh. In elettrico, secondo Skoda, è possibile percorrere oltre 100 km.

Skoda Kodiaq PHEV 272 CV

L'accumulatore può anche essere ricaricato in corrente continua fino a 50 kW per rendere più agevoli e rapidi i rifornimenti di energia, soprattutto se ci si trova in viaggio.

Allestimenti Laurin&Klement o RS

Per chi vuole questa nuova motorizzazione Plug-in potrà abbinarla all'allestimento Laurin&Klement che va a collocarsi al vertice della gamma. Si basa sulla versione Style ma aggiunge sedili anteriori ventilati e con funzione massaggio, rivestimenti estesi in pelle a scelta del cliente in colore nero o tabacco con logo dedicato, paraurti anteriori e posteriori e minigonne in colore carrozzeria e cerchi in lega specifici da 19 pollici.

Inoltre, la dotazione di serie include, tra le altre cose, l’Assisted Drive Plus Pack con Intelligent e Remote Park Assist, Trained Parking e Area View 360 gradi; il Convenience Pack Plus, con Canton Sound System, Kessy Full e Virtual Pedal.

Skoda Kodiaq PHEV 272 CV

Questo allestimento è disponibile pure con la motorizzazione PHEV da 204 CV e il 2.0 TSI da 204 CV.

In alternativa, la nuova Skoda Kodiq Plug-in da 272 CV si potrà avere anche nell'allestimento più sportiveggiante RS che si caratterizza per offrire paraurti specifici, loghi vRS, cerchi da 20 pollici, assetto a controllo elettronico e freni maggiorati, volante sportivo, dalle finiture carbon-look e rivestimenti in pelle sintetica scamosciata.

Prezzi

Passiamo al listino. Nuova Skoda Kodiaq RS PHEV da 272 CV costa 61.550 euro, mentre nell'allestimento Laurin&Klement 62.000 euro.

Nuove motorizzazioni Euro 7

Skoda comunica un'atra piccola novità. Le motorizzazioni 1.5 TSI mild hybrid e 1.5 TSI plug-in hybrid di Skoda Kodiaq e 1.5 TSI mild hybrid di Skoda Superb Wagon sono ora Euro 7. La potenza dei mild hybrid sale da 110 kW a 118 kW (160 CV).

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