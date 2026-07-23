Se rifacessimo l'esame per la patente? Solo l’8% degli automobilisti supererebbe oggi la teoria

Se oggi a chi possiede la patente fosse chiesto di rifare l'esame di teoria della patente, come andrebbe? Per molti, questo esame è un lontanissimo ricordo ma se capitasse di doverlo rifare, si riuscirebbe nuovamente a passarlo?

Lo scorso anno sono state 919.868 le persone che hanno sostenuto l’esame di teoria per conseguire la patente B ma stando ai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 40% delle prove non è stato superato. Le regioni italiane con il più alto numero di bocciati sono il Trentino-Alto Adige (43,7%), la Liguria, Lazio e Molise (43,4%) e la Toscana (43,1%).

E se a tornare a fare l'esame fossero gli automobilisti che che hanno già la patente? Spoiler, sarebbe un disastro.

Male, molto male

Per scoprire come si comporterebbero i già patentati ci ha pensato AutoScout24 che ha realizzato una simulazione del quiz di teoria per la patente B con il supporto di Egaf Edizioni e in collaborazione con Confarca e Unasca.

Sono poi stati coinvolti 4.000 automobilisti della community di AutoScout24 che hanno ottenuto la patente B da oltre 5 anni. A queste persone è stato somministrato un test di 20 domande con i quiz tra quelli convalidati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzati in sede di esame che oggi, comunque, prevede 30 domande e consente un massimo di 3 errori.

Per superare la simulazione, gli automobilisti non dovevano aver commesso più di 2 errori. Com'è andata? Se fosse stato un vero esame, solo l'8% lo avrebbe superato.

Stando ai risultati, le regioni con il tasso più alto di promossi sono Trentino-Alto Adige (12%), Abruzzo (11,9%) e Umbria (11,7%), seguite da Toscana (11,2%) e Basilicata (11,1%). In fondo alla classifica ci sono invece Calabria (3,9%) e Marche (4,1%), seguite a pari merito da Sardegna e Sicilia (5,3%).

Serve un ripassino?

Il risultato non significa che gli italiani non sanno più guidare. Piuttosto ci ricorda che la guida non sia fatta sola di automatismi. Infatti, con il tempo segnali, norme e comportamenti corretti evolvono e rimettersi alla prova può essere un modo semplice per capire quanto si è davvero aggiornati.

In ogni caso non si è trattata di una bocciatura completa in quanto mediamente i partecipanti alla simulazione hanno risposto in maniera corretta a 15 domande su 20.

Gli errori più comuni? Quelli sulla segnaletica e sulla corretta lettura delle situazioni stradali.

Se volete mettervi in gioco...

C'è la possibilità di effettuare online la simulazione. Basta cliccare su questo link per ''riprovare'' l’esame di teoria per la patente B. Il questionario è assolutamente gratuito e anonimo.

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