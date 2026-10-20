Range Rover, il restyling è in arrivo: nuove foto spia al Nürburgring

Ultimamente abbiamo visto i primi modelli elettrici di Land Rover. La casa inglese non si è ovviamente dimenticata delle sue vetture endotermiche. A quanto pare, è in arrivo un restyling per la Range Rover. Sono trascorsi quasi cinque anni da quando è stata presentata l'attuale Range Rover di quinta generazione, quindi è giunto il momento di un aggiornamento. Le nuove foto spia, mostrano la Range Rover impegnata durante i test sul circuito del Nürburgring.

Il muletto appare ancora camuffato con pellicole ma rispetto a precedenti scatti spia si vede qualcosa di più.

Un restyling leggero

Da quanto si può osservare, il facelift sarà leggero. Non ci si deve attendere stravolgimenti ma solamente una serie di affinamenti. Le dimensioni e la forma della griglia sembrano identiche a quelle del modello precedente ma guardando meglio, si può notare che l'aspetto della trama è stato modificato con l'aggiunta di lamelle orizzontali più piccole e ravvicinate. Non sono state apportate modifiche evidenti alla forma dei fari, ma è possibile che le luci diurne possano ricevere alla fine una nuova firma luminosa.

Range Rover restyling foto spia

Il paraurti non sembra essere stato modificato. Di profilo non emergono novità particolari, così come al posteriore. Trattandosi di un restyling possiamo comunque immaginaci l'introduzione di nuovi colori per la carrozzeria e di cerchi in lega dal design rivisto.

Ci saranno novità per l'abitacolo? Le foto spia non permettono di capirlo. Potrebbero comunque arrivare novità soprattutto sul fronte della tecnologia con un rinnovato sistema infotainment.

Range Rover restyling foto spia

Motori

La gamma dei motori della Range Rover non dovrebbe venire rivoluzionata con l'arrivo del restyling. Di conseguenza, i modelli di punta dovrebbero conservare il V8 biturbo da 4,4 litri di derivazione BMW. Non dovrebbe mancare in gamma nemmeno il sei cilindri in linea turbo da 3 litri. Continuerà a essere presente pure il diesel? Lo scopriremo quando sarà svelato ufficialmente il restyling.

Foto spia: carscoops

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