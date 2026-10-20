Anticipazioni

Range Rover, il restyling è in arrivo: nuove foto spia al Nürburgring

Avatar di Filippo Vendrame,

4 ore fa - Ecco le novità attese

Il facelift dovrebbe essere leggero, con modifiche al design della griglia, possibili aggiornamenti alle luci e novità per l'infotainment
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Ultimamente abbiamo visto i primi modelli elettrici di Land Rover. La casa inglese non si è ovviamente dimenticata delle sue vetture endotermiche. A quanto pare, è in arrivo un restyling per la Range Rover. Sono trascorsi quasi cinque anni da quando è stata presentata l'attuale Range Rover di quinta generazione, quindi è giunto il momento di un aggiornamento. Le nuove foto spia, mostrano la Range Rover impegnata durante i test sul circuito del Nürburgring.

Il muletto appare ancora camuffato con pellicole ma rispetto a precedenti scatti spia si vede qualcosa di più.

Un restyling leggero

Da quanto si può osservare, il facelift sarà leggero. Non ci si deve attendere stravolgimenti ma solamente una serie di affinamenti. Le dimensioni e la forma della griglia sembrano identiche a quelle del modello precedente ma guardando meglio, si può notare che l'aspetto della trama è stato modificato con l'aggiunta di lamelle orizzontali più piccole e ravvicinate. Non sono state apportate modifiche evidenti alla forma dei fari, ma è possibile che le luci diurne possano ricevere alla fine una nuova firma luminosa.

Range Rover restyling foto spia

Il paraurti non sembra essere stato modificato. Di profilo non emergono novità particolari, così come al posteriore. Trattandosi di un restyling possiamo comunque immaginaci l'introduzione di nuovi colori per la carrozzeria e di cerchi in lega dal design rivisto.

Ci saranno novità per l'abitacolo? Le foto spia non permettono di capirlo. Potrebbero comunque arrivare novità soprattutto sul fronte della tecnologia con un rinnovato sistema infotainment.

Range Rover restyling foto spia

Motori

La gamma dei motori della Range Rover non dovrebbe venire rivoluzionata con l'arrivo del restyling. Di conseguenza, i modelli di punta dovrebbero conservare il V8 biturbo da 4,4 litri di derivazione BMW. Non dovrebbe mancare in gamma nemmeno il sei cilindri in linea turbo da 3 litri. Continuerà a essere presente pure il diesel? Lo scopriremo quando sarà svelato ufficialmente il restyling.

Foto spia: carscoops

VEDI ANCHE
Nuova Range Rover Sport, adesso è anche elettrica
Range Rover punta su schermi più piccoli, ma sempre senza tasti fisici
Range Rover GT elettrica, un nuovo video spia mostra il SUV coupé in azione
Tags
land roverfoto spiaanticipazioni auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Listino Land Rover Range Rover
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto SE 249 / 183133.500 €
    Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto HSE 249 / 183142.200 €
    Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto SE 300 / 221146.500 €
    Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE 350 / 257150.600 €
    Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE LWB 350 / 257154.500 €
    Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto HSE 300 / 221155.000 €
    Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE LWB 7 posti 350 / 257157.400 €
    Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto HSE LWB 300 / 221159.300 €
    Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto Autobiography 249 / 183160.200 €
    Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto HSE 300 / 221166.100 €
    Range Rover 3.0 Si6 400 CV AWD Auto Autobiography 400 / 294168.200 €
    Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography 350 / 257168.700 €
    Range Rover 3.0 Si6 400 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti 400 / 294170.700 €
    Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti 350 / 257171.200 €
    Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography LWB 350 / 257171.800 €
    Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto Autobiography 300 / 221172.600 €
    Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto Autobiography LWB 300 / 221175.700 €
    Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto Autobiography 300 / 221183.500 €
    Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography 530 / 390191.000 €
    Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti 530 / 390193.700 €
    Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography LWB 530 / 390194.300 €
    Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto SV 350 / 257204.600 €
    Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto SV 300 / 221220.300 €
    Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto SV LWB 350 / 257229.900 €
    Range Rover 4.4 V8 615 CV AWD Auto SV 615 / 452236.700 €
    Range Rover 4.4 V8 615 CV AWD Auto Autobiography LWB 615 / 452262.500 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Range Rover visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Range Rover
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Land Rover
    Land Rover
    Vedi anche