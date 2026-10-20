Range Rover, il restyling è in arrivo: nuove foto spia al Nürburgring

Ultimamente abbiamo visto i primi modelli elettrici di Land Rover. La casa inglese non si è ovviamente dimenticata delle sue vetture endotermiche. A quanto pare, è in arrivo un restyling per la Range Rover. Sono trascorsi quasi cinque anni da quando è stata presentata l'attuale Range Rover di quinta generazione, quindi è giunto il momento di un aggiornamento. Le nuove foto spia, mostrano la Range Rover impegnata durante i test sul circuito del Nürburgring.
Il muletto appare ancora camuffato con pellicole ma rispetto a precedenti scatti spia si vede qualcosa di più.
Un restyling leggero
Da quanto si può osservare, il facelift sarà leggero. Non ci si deve attendere stravolgimenti ma solamente una serie di affinamenti. Le dimensioni e la forma della griglia sembrano identiche a quelle del modello precedente ma guardando meglio, si può notare che l'aspetto della trama è stato modificato con l'aggiunta di lamelle orizzontali più piccole e ravvicinate. Non sono state apportate modifiche evidenti alla forma dei fari, ma è possibile che le luci diurne possano ricevere alla fine una nuova firma luminosa.
Range Rover restyling foto spia
Il paraurti non sembra essere stato modificato. Di profilo non emergono novità particolari, così come al posteriore. Trattandosi di un restyling possiamo comunque immaginaci l'introduzione di nuovi colori per la carrozzeria e di cerchi in lega dal design rivisto.
Ci saranno novità per l'abitacolo? Le foto spia non permettono di capirlo. Potrebbero comunque arrivare novità soprattutto sul fronte della tecnologia con un rinnovato sistema infotainment.
Range Rover restyling foto spia
Motori
La gamma dei motori della Range Rover non dovrebbe venire rivoluzionata con l'arrivo del restyling. Di conseguenza, i modelli di punta dovrebbero conservare il V8 biturbo da 4,4 litri di derivazione BMW. Non dovrebbe mancare in gamma nemmeno il sei cilindri in linea turbo da 3 litri. Continuerà a essere presente pure il diesel? Lo scopriremo quando sarà svelato ufficialmente il restyling.
Foto spia: carscoops
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|133.500 €
|Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto HSE
|249 / 183
|142.200 €
|Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|146.500 €
|Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE
|350 / 257
|150.600 €
|Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE LWB
|350 / 257
|154.500 €
|Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto HSE
|300 / 221
|155.000 €
|Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE LWB 7 posti
|350 / 257
|157.400 €
|Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto HSE LWB
|300 / 221
|159.300 €
|Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto Autobiography
|249 / 183
|160.200 €
|Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto HSE
|300 / 221
|166.100 €
|Range Rover 3.0 Si6 400 CV AWD Auto Autobiography
|400 / 294
|168.200 €
|Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography
|350 / 257
|168.700 €
|Range Rover 3.0 Si6 400 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti
|400 / 294
|170.700 €
|Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti
|350 / 257
|171.200 €
|Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography LWB
|350 / 257
|171.800 €
|Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto Autobiography
|300 / 221
|172.600 €
|Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto Autobiography LWB
|300 / 221
|175.700 €
|Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto Autobiography
|300 / 221
|183.500 €
|Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography
|530 / 390
|191.000 €
|Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti
|530 / 390
|193.700 €
|Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography LWB
|530 / 390
|194.300 €
|Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto SV
|350 / 257
|204.600 €
|Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto SV
|300 / 221
|220.300 €
|Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto SV LWB
|350 / 257
|229.900 €
|Range Rover 4.4 V8 615 CV AWD Auto SV
|615 / 452
|236.700 €
|Range Rover 4.4 V8 615 CV AWD Auto Autobiography LWB
|615 / 452
|262.500 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Range Rover visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Range Rover
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).