Punto cieco in auto: la soluzione economica per migliorare la visuale (e la sicurezza)

In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei tramite i link presenti in questa pagina.

La sicurezza è, grazie alla moderna tecnologica, migliorata molto all’interno delle auto. Soprattutto su quelle di ultima generazione che tra ADAS e soluzioni tech di varia natura riescono a offrire un livello maggiore di controllo sugli imprevisti durante la guida. E per le auto più datate (oltretutto la maggior parte del parco auto circolante)? Ci sono anche da questo punto di vista diverse soluzioni. Una delle più importanti è quella per risolvere il problema del punto cieco.

Il punto cieco è uno dei problemi più comuni quando si cambia corsia. Anche regolando correttamente i retrovisori dell’auto rimane infatti una porzione dell’area laterale che può non essere visibile, soprattutto quando un altro veicolo si trova in una posizione particolarmente ravvicinata. Il problema diventa ancora più evidente nel traffico intenso, quando moto e scooter possono trovarsi rapidamente accanto alla vettura. Una soluzione semplice per ampliare la visuale arriva dai piccoli specchi convessi adesivi, accessori che non richiedono modifiche agli specchietti originali e possono essere installati in pochi minuti. Tra i prodotti disponibili ci sono anche gli Spurtar, venduti in coppia e pensati proprio per aumentare la superficie osservabile attraverso i retrovisori laterali.

Prezzo: 9,99€

Come funzionano gli specchietti Spurtar per il punto cieco

Gli Spurtar hanno un diametro di 5 centimetri e utilizzano una superficie convessa. La particolare curvatura permette di osservare un’area più ampia rispetto a quella restituita da uno specchio piano, sacrificando però parte delle dimensioni apparenti dell’immagine. Gli oggetti riflessi possono quindi sembrare più piccoli e lontani di quanto siano realmente.

Grazie a questi specchietti il campo visivo viene aumentato fino a tre volte rispetto a quello di uno specchietto tradizionale. La parte posteriore è dotata di un sistema orientabile che consente una rotazione di 360 gradi e un’inclinazione aggiuntiva di 30 gradi. In questo modo è possibile cercare l’angolazione più adatta alla posizione dello specchietto originale e alla visuale del conducente.

Il montaggio è uno degli aspetti più semplici. Gli specchi vengono fissati attraverso una staffa adesiva sulla superficie del retrovisore originale. Prima dell’applicazione è necessario pulire accuratamente la zona interessata, eliminando polvere e residui che potrebbero compromettere l’adesione.

Prezzo: 9,99€

VEDI ANCHE

Tags