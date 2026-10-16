Valle d’Aosta, la regione dove la benzina costa meno (sì, proprio lei)

Il caro carburante continua a pesare sulle tasche degli italiani. Il taglio delle accise sul diesel è oramai finito da tempo e gli automobilisti italiani possono contare solamente sul price cap deciso dalle grandi compagnie petrolifere. Ci sono, però, alcune Regioni dove resistono distributori più economici nonostante lo stop agli sconti sulle accise.
Ma com'è esattamente la situazione Regione per Regione? Facile.it ha voluto realizzare uno studio per capire meglio lo stato dei prezzi, prendendo in esame tutti i distributori censiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi per il gasolio e per la benzina verde, escludendo quelli delle autostrade.
Cosa si scopre? Guardando il diesel, solo il 26% dei distributori a rimane sotto il tetto dei 2,2 euro al litro. In termini assoluti si tratta di circa 5.000 distributori su oltre 19.500.
Per quanto concerne, invece, la benzina, il 52% dei distributori (oltre 10.200) riesce a rimanere sotto quota 2 euro al litro. Ma entriamo più nei dettagli e andiamo a vedere la situazione Regione per Regione come emerge da questo studio.
Le Regioni più convenienti
Per chi ha un'auto diesel, conviene fare il pieno nelle Marche, dove il 38% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo al di sotto della soglia dei 2,2 euro al litro. Bene anche l’Abruzzo (il 36% dei distributori analizzati ha ancora un prezzo inferiore ai 2,2 euro al litro). A seguire Lazio e Umbria (31%). Ai piedi del podio troviamo Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Liguria (30%).
Sul fronte opposto, le Regioni dove si trovano meno distributori che hanno mantenuto un prezzo al di sotto dei 2,2 euro al litro per il gasolio, vede al primo posto la Campania (14%), seguita dalla Basilicata (16%) e dalla Calabria (19%).
E la situazione della benzina? In vetta alla classifica si trova la Valle d’Aosta dove il 62% dei distributori applica un prezzo inferiore ai 2 euro al litro. Andando avanti, a pari merito, ci sono Sicilia e Marche, dove il 60% dei distributori aveva, alla data di rilevazione, un prezzo in modalità self inferiore ai 2 euro al litro.
Ai piedi del podio c'è il Lazio (58%). Sul fronte opposto, troviamo la Basilicata (36%), la Campania (37%) e la Calabria (42%).
|Regione
|Distributori con prezzo gasolio inferiore a 2,2€/litro
(numero)
|Distributori con prezzo gasolio inferiore a 2,2€/litro
(%)
|Distributori con prezzo benzina inferiore a 2€/litro
(numero)
|Distributori con prezzo benzina inferiore a 2€/litro
(%)
|Abruzzo
|197
|36%
|281
|52%
|Basilicata
|35
|16%
|76
|36%
|Calabria
|130
|19%
|281
|42%
|Campania
|230
|14%
|586
|37%
|Emilia-Romagna
|413
|26%
|815
|51%
|Friuli-Venezia Giulia
|119
|30%
|198
|50%
|Lazio
|568
|31%
|1078
|58%
Liguria
|129
|30%
|227
|52%
|Lombardia
|619
|24%
|1450
|56%
|Marche
|250
|38%
|391
|60%
|Molise
|35
|26%
|60
|44%
|Piemonte
|394
|26%
|848
|55%
|Puglia
|330
|24%
|664
|49%
|Sardegna
|152
|26%
|333
|56%
|Sicilia
|404
|26%
|945
|60%
|Toscana
|379
|27%
|742
|54%
|Trentino-Alto Adige
|92
|27%
|151
|45%
|Umbria
|122
|31%
|197
|49%
|Valle d'Aosta
|19
|30%
|39
|62%
|Veneto
|413
|25%
|861
|51%
|ITALIA
|5030
|26%
|10223
|52%
Prezzi medi dei carburanti
Gli ultimi rilevamenti dei prezzi dei carburanti forniti dal Ministero, indicano che il prezzo medio della benzina in Italia sulla rete stradale, in modalità self, oggi è pari a 2,034 euro al litro. Per il gasolio, invece, il prezzo medio è pari a 2,256 euro al litro. Spostandoci sulla rete autostradale il prezzo medio della benzina è pari a 2,048 euro al litro; il diesel si attesta sui 2,278 euro al litro.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).