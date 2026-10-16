Valle d’Aosta, la regione dove la benzina costa meno (sì, proprio lei)

Il caro carburante continua a pesare sulle tasche degli italiani. Il taglio delle accise sul diesel è oramai finito da tempo e gli automobilisti italiani possono contare solamente sul price cap deciso dalle grandi compagnie petrolifere. Ci sono, però, alcune Regioni dove resistono distributori più economici nonostante lo stop agli sconti sulle accise.

Ma com'è esattamente la situazione Regione per Regione? Facile.it ha voluto realizzare uno studio per capire meglio lo stato dei prezzi, prendendo in esame tutti i distributori censiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi per il gasolio e per la benzina verde, escludendo quelli delle autostrade.

Cosa si scopre? Guardando il diesel, solo il 26% dei distributori a rimane sotto il tetto dei 2,2 euro al litro. In termini assoluti si tratta di circa 5.000 distributori su oltre 19.500.

Per quanto concerne, invece, la benzina, il 52% dei distributori (oltre 10.200) riesce a rimanere sotto quota 2 euro al litro. Ma entriamo più nei dettagli e andiamo a vedere la situazione Regione per Regione come emerge da questo studio.

Le Regioni più convenienti

Per chi ha un'auto diesel, conviene fare il pieno nelle Marche, dove il 38% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo al di sotto della soglia dei 2,2 euro al litro. Bene anche l’Abruzzo (il 36% dei distributori analizzati ha ancora un prezzo inferiore ai 2,2 euro al litro). A seguire Lazio e Umbria (31%). Ai piedi del podio troviamo Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Liguria (30%).

Sul fronte opposto, le Regioni dove si trovano meno distributori che hanno mantenuto un prezzo al di sotto dei 2,2 euro al litro per il gasolio, vede al primo posto la Campania (14%), seguita dalla Basilicata (16%) e dalla Calabria (19%).

E la situazione della benzina? In vetta alla classifica si trova la Valle d’Aosta dove il 62% dei distributori applica un prezzo inferiore ai 2 euro al litro. Andando avanti, a pari merito, ci sono Sicilia e Marche, dove il 60% dei distributori aveva, alla data di rilevazione, un prezzo in modalità self inferiore ai 2 euro al litro.

Ai piedi del podio c'è il Lazio (58%). Sul fronte opposto, troviamo la Basilicata (36%), la Campania (37%) e la Calabria (42%).

Regione Distributori con prezzo gasolio inferiore a 2,2€/litro (numero) Distributori con prezzo gasolio inferiore a 2,2€/litro (%) Distributori con prezzo benzina inferiore a 2€/litro (numero) Distributori con prezzo benzina inferiore a 2€/litro (%) Abruzzo 197 36% 281 52% Basilicata 35 16% 76 36% Calabria 130 19% 281 42% Campania 230 14% 586 37% Emilia-Romagna 413 26% 815 51% Friuli-Venezia Giulia 119 30% 198 50% Lazio 568 31% 1078 58% Liguria 129 30% 227 52% Lombardia 619 24% 1450 56% Marche 250 38% 391 60% Molise 35 26% 60 44% Piemonte 394 26% 848 55% Puglia 330 24% 664 49% Sardegna 152 26% 333 56% Sicilia 404 26% 945 60% Toscana 379 27% 742 54% Trentino-Alto Adige 92 27% 151 45% Umbria 122 31% 197 49% Valle d'Aosta 19 30% 39 62% Veneto 413 25% 861 51% ITALIA 5030 26% 10223 52%

Prezzi medi dei carburanti

Gli ultimi rilevamenti dei prezzi dei carburanti forniti dal Ministero, indicano che il prezzo medio della benzina in Italia sulla rete stradale, in modalità self, oggi è pari a 2,034 euro al litro. Per il gasolio, invece, il prezzo medio è pari a 2,256 euro al litro. Spostandoci sulla rete autostradale il prezzo medio della benzina è pari a 2,048 euro al litro; il diesel si attesta sui 2,278 euro al litro.

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