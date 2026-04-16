I fattori che concorrono a determinare il premio assicurativo (e dove ti giochi lo sconto)

Dalla copertura Responsabilità Civile, obbligatoria per legge, alle garanzie accessorie, il costo di una polizza auto non è un valore fisso, ma il risultato di una valutazione che tiene conto di elementi diversi, legati sia al veicolo da assicurare sia al profilo del conducente.

Assicurazione auto: la RC è obbligatoria, il furto è una garanzia accessoria

Tra i fattori relativi al guidatore, uno dei più rilevanti è la classe di merito, determinata attraverso il sistema bonus-malus.

Si tratta di una scala che va dalla classe 1, la più vantaggiosa, alla classe 18, la più elevata in termini di rischio attribuito, con ingresso standard alla classe 14 per chi si assicura per la prima volta.

Il meccanismo è semplice: ogni anno senza sinistri con responsabilità principale (tradotto: quelli in cui vieni coinvolto ma di cui non hai colpa) consente di avanzare di una classe verso il basso, mentre provocare un incidente comporta una retrocessione di due classi, con un'ulteriore penalizzazione in caso di più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo.

La classe di merito è certificata dall'attestato di rischio, documento digitale che registra la storia assicurativa del veicolo negli ultimi dieci anni ed è riconosciuto da tutte le compagnie, garantendo la portabilità della classe in caso di cambio di assicuratore.

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Accanto alla classe di merito, incidono sul premio anche l'età anagrafica del conducente, gli anni di possesso della patente e la zona di residenza, quest'ultima legata ai dati statistici di sinistrosità del territorio.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche del veicolo, la cilindrata e l'alimentazione rappresentano variabili significative nella determinazione della tariffa, così come l'età del mezzo: le auto più recenti, dotate di sistemi di sicurezza avanzati, tendono a essere valutate in modo più favorevole rispetto ai veicoli datati.

In pratica, se sull’età (e sulla residenza, in genere) non puoi fare nulla, al momento di cambiare l’auto ci sono scelte che ti permettono di risparmiare.In linea generale, le vetture con cilindrata contenuta e potenza non elevata, meno orientate alle prestazioni sportive, tendono a essere associate a un rischio statistico più basso e quindi a premi più leggeri.

Anche il tipo dialimentazione può incidere, perché modelli ibridi, GPL o metano risultano spesso più convenienti rispetto ad auto tradizionali molto potenti, mentre possono giocare a favore anche la presenza di sistemi ADAS, dell’antifurto o della scatola nera, oltre a una dotazione di sicurezza moderna che rende il veicolo meno esposto a sinistri o furti.

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Oltre alle caratteristiche principali della polizza auto e a fattori che determinano il premio, al fine di risparmiare e ottenere una garanzia in linea con le nostre reali necessità, è importante conoscere come si articola l’offerta disponibile sul mercato assicurativo.

Al giorno d’oggi, risultano sempre più apprezzate le assicurazioni auto online, prodotti messi a disposizione da compagnie digitali come Verti, che costituisce un vero e proprio punto di riferimento in Italia grazie alle sue soluzioni semplici e immediate.

Innanzitutto, optando per queste polizze è possibile richiedere un preventivo direttamente online, in tempi rapidi e senza passaggi intermedi. Inserendo i dati del veicolo e del conducente, si ottiene una proposta che può essere modificata intervenendo sulle garanzie e sulle opzioni disponibili, in base alle possibilità di personalizzazione previste dalla compagnia.

Questo permette di valutare in modo più preciso il livello di copertura prima della sottoscrizione, intervenendo su singole voci e verificando come cambia l’equilibrio complessivo della polizza.

Il preventivo può inoltre essere salvato nella propria area personale e mantenere validità fino a 60 giorni, come previsto dalla normativa vigente.

Con le soluzioni online anche la gestione della polizza risulta semplificata. Attività come il rinnovo, la sostituzione del veicolo, il pagamento del premio e la consultazione della documentazione contrattuale possono essere svolte direttamente online, senza la necessità di intermediazioni.

Con Verti, per esempio, è possibile anche aprire un sinistro in autonomia, caricando la documentazione richiesta, e seguire lo stato di avanzamento della pratica attraverso la propria area riservata, my Verti.

La soluzione abitativa incide sul premio assicurativo - Foto di Anastase Maragos su Unsplash

Il mercato assicurativo auto offre oggi strumenti sempre più flessibili e accessibili, capaci di adattarsi a profili di guida e situazioni abitative molto diverse tra loro.

La digitalizzazione del settore ha reso il processo di valutazione e acquisto più trasparente e immediato, consentendo a chiunque di esaminare da casa le opzioni disponibili, configurare la propria copertura e gestire la polizza in completa autonomia.

Un cambiamento che ha ridotto le distanze tra il consumatore e il prodotto assicurativo, rendendo più semplice accedere a soluzioni un tempo percepite come complesse o di difficile comprensione.

In questo contesto, orientarsi con consapevolezza tra le opzioni disponibili, comprendere cosa si sta acquistando e perché, rappresenta il presupposto per instaurare un rapporto solido e duraturo con la propria compagnia assicurativa.

Un rapporto che, nel momento in cui si concretizza un imprevisto, fa la differenza tra una gestione serena e una fonte di ulteriore preoccupazione. Perché una polizza auto ben costruita è uno strumento concreto di tutela, che permette di affrontare ogni spostamento su strada con la giusta tranquillità.

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Pubblicato da La redazione, 22/04/2026