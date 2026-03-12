La guerra del Governo a chi guida senza assicurazione: ecco cosa cambierà entro l'estate

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato guerra al fenomeno dell'evasione dell'RC Auto. Il problema è effettivamente molto serio dato che riguarda quasi 3 milioni di veicoli circolanti privi di copertura assicurativa. Insomma, in circolazione ci sono tantissime ''mine vaganti''. In caso di incidente, infatti, i proprietari di auto senza assicurazione devono rispondere di tasca propria, mentre chi subisce il danno può solo provare a richiedere un risarcimento al Fondo vittime della strada. Come intende rispondere il Governo a questa problematica molto insidiosa?

La tecnologia per individuare chi guida senza RC Auto

Durante un question time presso l'Aula della Camera dei Deputati, il Ministro Salvini ha fatto sapere il suo ministero sta lavorando ad un ''provvedimento'' antievasione RC Auto. L'idea è quella di sfruttare telecamere della ZTL, tutor e autovelox per poter individuare tutti coloro che circolano senza copertura assicurativa. I dati raccolti delle auto (le targhe) sarebbero poi incrociati con le banche dati delle assicurazioni per individuare i veicoli privi di RC Auto. Ovviamente servirà un'apposita omologazione dato che questi dispositivi oggi servono per altro. In ogni caso il Ministero sembra intenzionato a prendere questa direzione.

Entro l'estate

La promessa è che non ci vorrà molto. Infatti, Il Ministro Salvini ha promesso che il ''provvedimento, che deve essere una norma di legge e non può essere un decreto, sarà adottato di concerto con il Mimit, sentiti Ivass e il Garante per la protezione dei dati personale, e l'obiettivo è approvarlo entro la prossima estate''. Non rimane che attendere le mosse del Governo per capire esattamente come sarà strutturata la nuova normativa. Durante il Question Time, il Ministro ha pure ricordato che ''lo scorso anno su 1,5 milioni di veicoli controllati, la polizia stradale ha accertato circa 30 mila violazioni dell'obbligo di assicurazione RC Auto''.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/03/2026