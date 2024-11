Sogni il "cinquantino"? Ecco cosa devi sapere sull'assicurazione

Dall'obbligo ai costi, passando per qualche consiglio su come risparmiare sulla polizza. Mini-guida all'RC Ciclomotore

L’assicurazione ciclomotore è una protezione obbligatoria per le moto di cilindrata fino a 50 centimetri cubici, conosciuti anche come “cinquantini” o “motorini”: Nota bene: è obbligatoria anche se il veicolo non viene utilizzato, ovvero è obbligatoria anche se il mezzo viene conservato in garage o in altra area privata.

RC CICLOMOTORI IN BREVE

Il funzionamento di questa copertura non differisce dalla tradizionale RC Moto, tuttavia molti cinquantini vengono guidati da adolescenti o giovani con poca esperienza, motivo per cui le compagnie possono considerarli più rischiosi da assicurare, rispetto alle moto di cilindrata superiore. Ricordiamo che per stipulare una assicurazione ciclomotore 50 è sempre bene confrontare le varie offerte utilizzando un comparatore assicurativo, come Segugio.it, che consente di individuare gratuitamente la soluzione con il miglior rapporto qualità/prezzo per ogni profilo di assicurato.

PERCHÈ L'ASSICURAZIONE CICLOMOTORI È OBBLIGATORIA

L’articolo 193 del Codice della Strada impone che tutti i veicoli a motore circolanti, compresi i ciclomotori, siano coperti da un’assicurazione RC (Responsabilità Civile). Dunque, l’obbligo vale anche per i ciclomotori: nel dettaglio, la RC Ciclomotore risarcisce i danni alle cose e alle persone per conto dell’assicurato, evitando che quest’ultimo debba affrontare spese importanti di tasca propria. Ricordiamo che la Responsabilità Civile, invece, non copre danni subiti dal conducente, dal ciclomotore assicurato o i danni dovuti ad altri eventi.

MULTE Se si circola con un motorino privo di copertura RC si è soggetti a una sanzione amministrativa di importo compreso tra 866 euro e 3.464 euro, oltre al sequestro del mezzo.

COPERTURE AGGIUNTIVE: NE VALE LA PENA?

È possibile aggiungere alla polizza ciclomotore delle coperture accessorie che forniscono una protezione extra. Tra le più comuni troviamo:

il furto e incendio , che copre il veicolo in caso di furto o danneggiamento dovuto a incendio;

gli infortuni conducente , utile per assicurare il conducente del motorino (garantendo un risarcimento in caso di lesioni fisiche);

l’ assistenza stradale , che in caso di guasto o incidente garantisce il recupero del mezzo da parte di un carro attrezzi;

la tutela legale, che copre le spese legali in caso di contenziosi a seguito di un sinistro.



PRO E CONTRO Anche se queste garanzie comportano un premio aggiuntivo, possono rivelarsi molto utili, soprattutto se si utilizza il motorino con maggiore frequenza o in zone più a rischio.

QUANTO COSTA ASSICURARE UN CICLOMOTORE?

Secondo gli ultimi dati ANIA, l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative, a settembre 2024 il premio medio delle polizze ciclomotore si è attestato sui 222 euro. Tuttavia, il costo dell’assicurazione ciclomotore varia in base a diversi fattori, tra cui la classe di merito, l’età e la località di residenza dell’assicurato.

RC CICLOMOTORE: CONSIGLI SU COME RISPARMIARE

Per chi cerca di ridurre il costo dell’assicurazione per il proprio cinquantino, ecco alcuni suggerimenti utili:

scegliere solo le coperture necessarie ;

aumentare la franchigia (la parte di danno che resta a carico dell’assicurato in caso di sinistro);

valutare l’acquisto di una polizza con scatola nera , un dispositivo che registra vari parametri in caso di incidente, per aiutare a ricostruire dinamica e responsabilità ;

se si utilizza il ciclomotore solo in determinati periodi dell'anno, optare per una polizza sospendibile.

Pubblicato da La Redazione, 29/11/2024