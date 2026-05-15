Questa Porsche 911 GT3 RS è davvero unica: tanto lusso artigianale

Il programma Sonderwunsch (richieste speciali) di Porsche permette ai clienti di personalizzare al massimo la loro vettura per arrivare a disporre di un qualcosa di davvero unico. Ogni 911 GT3 RS che esce dalla fabbrica è speciale, ma alcune lo sono ancora di più. Questo è il caso di una 911 GT3 RS realizzata proprio attraverso il programma Sonderwunsch che si caratterizza per una livrea unica. Il progetto è stato portato avanti in stretta collaborazione tra il Centro Porsche di Ginevra e Porsche Sonderwunsch di Zuffenhausen e mostra le potenzialità del programma di personalizzazione che offre ai clienti la casa automobilistica tedesca.

Porsche 911 GT3 RS

Una Porsche 911 GT3 RS speciale

Per la carrozzeria è stata scelta la particolare tinta Macadamia Metallic della gamma Paint to Sample, una tonalità di marrone con riflessi argentati alla luce diretta. A contrasto troviamo componenti in fibra di carbonio a vista la cui vernice trasparente è stata arricchita con pigmenti marroni e anelli arancione pastello all'interno dei fari a LED oscurati. Il colore arancione lo ritroviamo pure sotto l'alettone posteriore. I cerchi in lega sono invece in tinta con la carrozzeria.

Porsche 911 GT3 RS

La stessa cura dedicata agli esterni ha permesso di rendere gli interni unici. L'abitacolo è infatti rivestito in pelle color marrone che richiama così la tinta della carrozzeria. A contrasto sono presenti dettagli in colore arancione, proprio come per gli esterni. Non sappiamo quanto sia costata questa personalizzazione, sicuramente non poco. Del resto, nel programma Sonderwunsch di Porsche, la personalizzazione viene curata nei minimi dettagli, attraverso una meticolosa lavorazione artigianale. Ogni dettaglio reca la firma di esperti artigiani e rispetta gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono ogni Porsche.

La meccanica ovviamente non è stata modificata. Troviamo quindi sempre il motore 6 cilindri boxer di 4 litri di cilindrata da 525 CV. La sportiva è così in grado di raggiungere una velocità massima di 296 km/h e di accelerate da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi. I 200 km/h, invece, si raggiungono in 10,6 secondi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026