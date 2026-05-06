Pirelli investe negli Stati Uniti e porta la tecnologia Cyber Tyre

Pirelli incrementa i suoi investimenti negli Stati Uniti, introducendo la produzione di pneumatici connessi dotati della tecnologia Cyber Tyre all'intero dello stabilimento di Rome che si trova in Georgia. Il sito produttivo oggi già attivo sia nel segmento High Value sia nel Motorsport, vede introdurre soluzioni dedicate agli pneumatici connessi. Questa decisione è parte importante nel percorso di crescita globale di Pirelli e va a consolidare la presenza industriale e tecnologica del Gruppo.

La tecnologia Cyber Tyre

L'annuncio è stata dato nel corso dell'appuntamento del SelectUSA Investment Summit, dove la tecnologia Cyber Tyre è stata presentata come un’innovazione chiave nella definizione del futuro della smart mobility. Ma di cosa stiamo parlando esattamente?

Pirelli Cyber Tyre è un sistema composto da una componente hardware e una software capace di raccogliere dati e informazioni da sensori presenti nei pneumatici. Dati che poi vengono elaborati con software e algoritmi proprietari di Pirelli. Dialogando poi in tempo reale con l’elettronica del veicolo, consente di realizzare nuove funzionalità integrate con i sistemi di guida e di controllo, oltre a integrarsi con le infrastrutture connesse, al fine di migliorare l’esperienza di guida e aumentare il livello di sicurezza (qui spieghiamo nel dettaglio il funzionamento).

Le soluzioni di smart mobility negli Stati Uniti sono in rapida espansione. Per tale motivo, la tecnologia Cyber Tyre permetterà a Pirelli di ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.

La tecnologia MIRS

Ma non è finita perché all'interno dello stabilimento di Rome, è alle fasi finali di validazione industriale l’ultima evoluzione del processo MIRS (Modular Integrated Robotized System). Di cosa stiamo parlando? Del più avanzato processo manifatturiero per la realizzazione di prodotti premium e di alta gamma del gruppo Pirelli che sarà disponibile esclusivamente nello stabilimento americano. MIRS, sempificando, potenzia ulteriormente le capacità di produzione robotizzata, aumentandone produttività, flessibilità e qualità e consente un collegamento diretto tra la progettazione del prodotto e il suo sviluppo industriale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026