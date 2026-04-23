Pirelli porta il motorsport nel design alla Milano Design Week

Tra Fuorisalone e installazioni diffuse, Pirelli rafforza il legame tra tecnologia, stile e cultura del progetto, raccontando il suo marchio alla Milano Design Week

Alla Milano Design Week 2026, Pirelli si presenta con un progetto che va ben oltre il semplice esercizio di stile, portando nel cuore del Fuorisalone una visione precisa: quella di un brand capace di trasformare il proprio DNA motorsport in linguaggio progettuale. Protagoniste assolute sono le versioni personalizzate della sedia “Kutyna” e della lampada “LaFlaminia”, nate dalla collaborazione con lo studio Archi.mo.ra di Pier Paolo Rauco. Due oggetti che, pur nella loro apparente semplicità, racchiudono un lavoro sofisticato di ingegnerizzazione: struttura telescopica, materiali trasparenti, componenti assemblati manualmente e un sistema regolabile che consente di trasformare forma e funzione. Nelle varianti Pirelli emergono richiami diretti al mondo delle corse, dalla finitura gommata ai dettagli in giallo iconico, fino ai loghi che ricalcano la tradizione del marchio. Un dialogo continuo tra passato e futuro, tra artigianalità e tecnologia, che sintetizza perfettamente il concetto di Made in Italy evoluto.

Pirelli alla Milano Design Week 2026

Design e motorsport: un linguaggio comune

Il progetto esposto a Milano rappresenta un tassello di una strategia più ampia, portata avanti da Pirelli Design, la divisione del gruppo dedicata al mondo lifestyle. L’idea è chiara: traslare i codici estetici e tecnici della Formula 1 in oggetti di uso quotidiano, senza snaturarne l’identità. Non è un caso che, accanto alle creazioni di Archi.mo.ra, trovino spazio anche prodotti iconici come la cyclette “Ciclotte”, il calciobalilla di lusso CRISTALLINO Teckell e lo speaker iXOOST “P Zero Sound”. Tutti oggetti che condividono un elemento comune: l’ispirazione diretta al motorsport, tradotta in forme, colori e materiali. In questo senso, la Design Week diventa il palcoscenico ideale per raccontare un brand che non si limita più agli pneumatici, ma si propone come interprete di uno stile riconoscibile e trasversale, capace di contaminare ambiti diversi mantenendo una forte coerenza narrativa.

Pirelli alla Milano Design Week 2026

Milano laboratorio del lifestyle Pirelli

La presenza di Pirelli alla Design Week non si esaurisce in uno spazio espositivo, ma si diffonde in tutta la città con installazioni e collaborazioni che rafforzano il legame tra design e territorio. Dalle vetrine COIN al temporary store nel quartiere Brera, fino allo showroom Interni di via Turati, Milano diventa un vero laboratorio a cielo aperto. A completare il quadro, i ledwall dedicati al maxi-rib PIRELLI 47, simbolo della collaborazione ultraventennale con Sacs Tecnorib, che sottolineano la capacità del marchio di spaziare anche nel mondo della nautica ad alte prestazioni. Un approccio coerente con la filosofia del gruppo, che punta sui segmenti premium e prestige per sviluppare progetti unici insieme a partner d’eccellenza. Il risultato è un racconto che unisce industria, design e cultura, confermando Pirelli come uno dei pochi brand capaci di muoversi con credibilità tra pista e lifestyle, tra tecnologia e bellezza.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 23/04/2026