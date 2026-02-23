Né un Defender, né un U-Boot. È un vecchio Peugeot 405 (Diesel)

C’è chi davanti a un metro d’acqua gira il volante e torna a casa. E poi c’è chi abbassa il finestrino, ingrana la marcia e trasforma una vecchia familiare francese in una specie di U-Boot Diesel.

Nel cuore delle Midlands inglesi, a Watery Ford (nome, destino), dopo giorni di pioggia torrenziale il copione sembrava già scritto: un furgone e un piccolo SUV semi-affogati come monumenti all’eccesso di fiducia. Fine della storia. O almeno, così pareva.

Poi entra in scena lei, una Peugeot 405 wagon del 1996, turbodiesel 1.9, quasi trent’anni sulle spalle e un dettaglio che cambia tutto. Uno snorkel da fuoristrada che spunta sopra il tetto come il periscopio di un sommergibile pronto all’immersione.

Peugeot 405 in immersione (YouTube / Bengregers)

Il conducente non esita. Nessun tentennamento, nessuna prova con il bastone per misurare la profondità. Dentro.

Acqua al parabrezza, onde che si richiudono sulla carrozzeria, il retrotreno che a un certo punto si alleggerisce come se stesse pensando seriamente di galleggiare. Ma il vecchio Diesel non si scompone.

Anzi, rilancia. Il video è del canale YouTube ''Bengregers'', un ''fiume'' di contenuti simili.

Al secondo passaggio la scena diventa quasi surreale:

l’acqua solleva la parte posteriore;

il cofano resta saldo sotto la pioggia torbida;

dal tubo di scarico esce una nuvola nera, degna di una locomotiva anni ’80.



Eppure la 405 avanza. Esce dall’acqua con la dignità di chi ha appena compiuto qualcosa che non era previsto dal manuale d’uso.

Peugeot 405 a prova di diluvio (YouTube / Bengregers)

Naturalmente non è tutto epico. L’abitacolo racconta un’altra verità: con la portiera aperta si vede il pozzetto pieno d’acqua marrone, come una fontana interna non richiesta. Le guarnizioni non erano progettate per questo. Nemmeno il firewall.

Ma qui sta il punto. Quella Peugeot appartiene a un’epoca diversa: niente centraline delicate ovunque, niente elettronica ansiosa, niente schermi che chiedono “Sei sicuro?”. Solo meccanica semplice, gasolio e testardaggine.

Morale della storia. Non era un SUV. Non era un Defender. Non era pensata per farlo. Ha vinto lei.

Fonte: CarScoops

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2026