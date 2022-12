Ho fatto splash! Il guado miete vittime nella gara di off-road

Dieci anni di fuoristrada preparati per le gare offroad che si tuffano nel guado di Caliente Nevada. Il video è epico

Se il motore aspira acqua spacchi tutto: questa la regola d'oro per chi deve affrontare un guado con l'auto da fuoristrada. Ed ecco che, in una gara di offroad con truck potentissimi e fuoristrada appositamente preparati (mitico il Maggiolino Volkswagen!), ognuno interpreta l'ostacolo a modo suo. Il video raccoglie i migliori passaggi sul tracciato di Caliente Nevada raccolti in un decennio di competizioni, dal 2012 al 2022: guardate qui.

OGNUNO HA IL SUO STILE Forse anche in base a come hanno montato la presa di aspirazione - più o meno protetta dagli spruzzi - c'è chi si tuffa a manetta senza alzare il piede dall'acceleratore e chi invece sceglie un approccio prudente, chi cerca la traiettoria ideale e chi taglia come fosse la seconda variante di Monza. Qualcuno resta fregato. Ma il momento più epico rimane quello al minuto 7'51''. Ditemi se ho torto....

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2022