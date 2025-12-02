Perodua QV-E, prima EV 100% "made in Malaysia". Perché ci riguarda

Tecnologie e design a parte, colpisce il prezzo sotto i 20.000 euro grazie a formula noleggio batterie. Sud-est asiatico: presente

La notizia non è semplicemente il debutto di un nuovo modello elettrico in un Paese lontano, la Malaysia. Il reveal della scioglilinguistica Perodua QV-E è molto di più: è il potenziale seme di un fenomeno locale, dalle conseguenze di carattere globale.

Perodua QV-E, prima EV made in Malesia

Per la prima volta, un Costruttore malese firma un’auto a zero emissioni sviluppata internamente, senza ricorrere a piattaforme o progetti stranieri. Un traguardo tecnico, industriale e simbolico che racconta di una nazione - un'altra - pronta a giocare un ruolo nella corsa all’elettrificazione.

Non solo Cina e, dal Sud-est asiatico, non solo Vietnam (Vinfast). La supremazia dell'Occidente viene oggi minacciata anche da economie un tempo considerate inferiori, poi emergenti, poi emerse dalla testa ai piedi. E un giorno, forse, in diretta competizione con gli antichi imperi coloniali.

Perodua QV-E è un SUV coupé compatto. Piace?

Non sorprende, insomma, che il lancio della QV-E, un prodotto dal prezzo aggressivo e dalla formula di acquisto innovativa (leggi sotto), abbia attirato l’attenzione dei media internazionali. Inclusi noi.

Lo sviluppo della QV-E (acronimo di Quest for Visionary Electric Vehicle) parte nel 2023, quando Perodua, secondo Costruttore auto nazionale, avvia quello che diventerà uno dei programmi industriali più ambiziosi della sua storia.

Un investimento in ricerca e ingegneria di 800 milioni di ringgit (circa 170 milioni di euro) ha prodotto un’architettura modulare creata insieme a Magna Steyr e un design che porta finalmente una firma stilistica autonoma.

Per pura curiosità, ecco una sintesi delle caratteristiche principali.

Perodua QV-E Lunghezza 4,17 metri Motore elettrico 201 CV e 285 Nm Batteria LFP da 52,5 kWh (CATL) Autonomia 445 km (ciclo NEDC) Acc. 0–100 km/h 7,5 secondi Prezzo base 80.000 MYR (circa 16.700 €)



La QV-E è un SUV coupé compatto che punta su uno stile giovanile e facilmente riconoscibile. Il frontale presenta fari LED sottili e passaruota pronunciati, mentre la fiancata richiama—senza copiarli—modelli come Toyota C-HR o Nissan Juke.

Design di ispirazione ''jap''

Dentro, due schermi da 10,25 pollici, console sospesa e finiture in alluminio alleggeriscono il tono generale. Non mancano i fondamentali: 6 airbag, pacchetto completo ADAS, illuminazione ambiente e un’impostazione pulita che privilegia la facilità d’uso.

Gli interni: c'è di peggio, no?

Il prezzo di partenza, molto competitivo, è legato a una scelta strategica particolare: la batteria non è inclusa.

Il proprietario deve sottoscrivere un canone mensile di 275 ringgit (circa 57 euro) per 9 anni, scegliendo un modello “Battery-as-a-Service” che Perodua giustifica come garanzia di durata e serenità nel lungo periodo.

Perodua QV-E, le batterie si noleggiano

La QV-E sarà costruita interamente in Malesia, con una produzione iniziale di 500 unità al mese, destinata a triplicare entro il 2026.

Il vero passo avanti, però, è l’incremento delle componenti locali: Perodua punta al 70% di parti malesi entro il 2030, un salto importante per la nascita di una filiera nazionale dedicata ai BEV.

E in un settore in cui l’indipendenza tecnologica è sempre più strategica, la prima EV interamente malese non è solo un debutto: è un messaggio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/12/2025