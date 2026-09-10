La Panda cinese cambia look e si rinnova: costa davvero poco

Anche la Cina ha la sua Panda anche se elettrica e come in Italia si tratta di una city car pensata per essere molto pratica e soprattutto accessibile dal punto di vista economico. Si tratta della Mini Panda EV di Geely che adesso ha ricevuto un aggiornamento volto a renderla ancora più interessante.

Una piccola city car elettrica economica

La Panda Mini era stata inizialmente lanciata in Cina nel febbraio 2023 come risposta di Geely alla Wuling Hongguang Mini EV ed ad altre piccole elettriche di successo. Il prezzo base era stato fissato a quota 39.900 yuan, cioè circa 5.100 euro. Da allora, le consegne cumulative hanno raggiunto le 426.704 unità. Tuttavia, Geely ha venduto solo 23.377 unità di questa city car da gennaio a luglio 2026, con un calo del 77% rispetto all'anno precedente. Serviva quindi un aggiornamento.

Panda Mini

Pochi giorni fa, Geely ha lanciato una variante aggiornata della Panda Mini EV per rilanciarne le vendite. Questa versione è la Karting Edition e presenta un design più sportiveggiante, con uno spoiler anteriore e un grande alettone posteriore montato sul tetto. Look forse un po' eccessivo visto che la city car non va oltre i 100 km/h di velocità massima, ma pare che in Cina piacciano auto così vistose.

Specifiche tecniche

La Panda Mini Karting è disponibile in cinque colori esterni: arancione, nero, grigio, bianco e rosa. Le sue dimensioni sono 3.150 mm lunghezza x 1.540 mm larghezza x 1.685 mm altezza, con un passo di 2.015 mm. L'auto monta cerchi da 14 pollici. Gli interni possono essere scelti in due combinazioni di colori: bianco e nero e rosa e bianco. La plancia adotta un quadro strumenti LCD da 9,2 pollici e c'è pure un piccolo infotainment da 8 pollici. In termini di dotazioni, troviamo anche telecamera posteriore e sensori di parcheggio posteriori.

Panda Mini

La principale novità tecnica della Geely Panda Mini Karting è la batteria LFP da 17,2 kWh prodotta da CATL, che sostituisce la precedente batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 17,03 kWh di Gotion. Geely ha dichiarato che la nuova batteria del Panda Mini ha superato 76 test di sicurezza. Il nuovo modello può percorrere fino a 210 km con una singola carica ma secondo il ciclo CLTC più generoso di quello WLTP. La batteria CATL può essere caricata a 22 kW in corrente continua, impiegando 30 minuti per passare dal 30% all'80%.

Panda Mini, interni

La Geely Panda Mini Karting adotta un singolo motore elettrico da 30 kW (41 CV) sull'asse posteriore.

Prezzo

Il prezzo di partenza del nuovo modello è di 49.900 yuan (6.400 euro). Per la fase di lancio, la piccola elettrica sarà scontata a 43.900 yuan (5.600 uro).

Fonte: CarNewsChina

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