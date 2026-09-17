Nuove Dodge Charger Sixpack e Daytona: versioni e prezzi per l’Italia

Scopri le nuove Dodge Charger per l'Italia: la Sixpack biturbo a benzina e l'elettrica Daytona fino a 670 HP. Versioni e prezzi

Con l'ottava generazione della Dodge Charger, il costruttore d’oltreoceano volta pagina senza rinunciare al concetto di prestazione pura. Costruita sulla nuova architettura STLA Large di Stellantis, la nuova Charger entra ufficialmente nel listino italiano attraverso KW Automotive in una duplice veste: da un lato le versioni endotermiche Sixpack spinte dal 3.0 biturbo a sei cilindri in linea, dall'altro le varianti 100% elettriche Daytona.

Sia che tu preferisca la carrozzeria coupé a due porte oppure la più pratica berlina a quattro porte, entrambe caratterizzate dal portellone posteriore integrato con design hidden hatch, la gamma offre un'impostazione meccanica evoluta, trazione integrale di serie e una gestione dinamica sviluppata per l'uso quotidiano così come per la pista.

Dodge Charger Daytona e Sixpack

Le Dodge Charger Sixpack a benzina

Per le versioni a benzina, il punto di svolta è rappresentato dal motore Hurricane da 3,0 litri a sei cilindri in linea biturbo, destinato a rimpiazzare i precedenti propulsori HEMI. Costruito attorno a un basamento in alluminio pressofuso, iniezione diretta ad alta pressione a 350 bar e doppi turbocompressori controrotanti per ridurre al minimo il turbo lag, questo propulsore viene declinato in due livelli di potenza:

Dodge Charger R/T Sixpack : eroga 420 HP e 634 Nm di coppia. Rispetto al precedente V8 HEMI da 5,7 litri registra un incremento di 50 HP e 98 Nm. Secondo i dati diffusi da Dodge per il mercato europeo, accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi .

Dodge Charger Scat Pack Sixpack: equipaggiata con la variante High Output (H.O.), raggiunge 550 HP e 720 Nm di coppia, garantendo oltre il 90% della coppia massima tra 3.000 e 6.000 giri/min. Rispetto al V8 6.4 HEMI guadagna 65 HP e 76 Nm. Secondo i dati diffusi da Dodge per il mercato europeo, accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Entrambe le opzioni riducono i tempi sul quarto di miglio e adottano un impianto di scarico attivo con valvole elettroniche a doppia modalità, tarate in base ai programmi di guida impostati.

Le Dodge Charger Daytona elettriche

Se ti orienti verso la propulsione a zero emissioni, la risposta di Dodge si chiama Charger Daytona. Questa variante sfrutta un'architettura a 400 Volt abbinata a un pacco batterie da 100,5 kWh capace di erogare fino a 550 kW di potenza massima di scarica.

La Charger Daytona R/T eroga 496 HP nella configurazione ordinaria e raggiunge 536 HP attivando il comando al volante PowerShot cher ende disponibili 40 HP supplementari per 10 secondi. La Daytona Scat Pack parte invece da 630 HP e raggiunge 670 HP attivando il PowerShot. Secondo i dati diffusi da Dodge per il mercato europeo, la Daytona Scat Pack accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e copre il quarto di miglio in 11,5 secondi.

Per preservare l'esperienza acustica, i tecnici hanno messo a punto il sistema Fratzonic Chambered Exhaust, che sfrutta due radiatori passivi per produrre un timbro sonoro specifico.

Dodge Charger Sixpack in pista a Balocco

Fanno fumare le gomme con la trazione integrale

Indipendentemente dalla motorizzazione, la trazione integrale AWD è proposta di serie. Sulle varianti Sixpack a benzina puoi tuttavia passare alla trazione posteriore RWD premendo un comando dedicato per inviare il 100% della coppia al solo asse posteriore.

La dinamica di guida conta su sospensioni anteriori multilink e posteriore Integral Link, con gli ammortizzatori adattivi a doppia valvola di serie sulla Scat Pack e disponibili all'interno di pacchetti dedicati sulla R/T.

Dotazioni speciali per ogni circostanza

La disponibilità delle funzioni sportive cambia in base alla versione. Il Line Lock (che blocca i freni anteriori e disconnette l'asse anteriore per scaldare le gomme posteriori) è di serie sulla Sixpack Scat Pack e disponibile sulla R/T con Performance Handling Group; Drift/Donut Mode e Race Prep (che gestisce la temperatura della batteria in funzione dell'uso drag o pista) sono dedicate alla Daytona Scat Pack, mentre il Drive Experience Recorder di Cosworth, con telecamera a 1080p a 60 fps integrata con la telemetria, è disponibile sulla Daytona Scat Pack con Track Package. Sui modelli Sixpack a benzina, il Launch Control consente di configurare il regime motore e precaricare la sovralimentazione dei turbo prima del rilascio dei freni.

L'impianto frenante della Daytona Scat Pack sfrutta dischi ventilati Brembo da 16 pollici con pinze anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini, mentre la Sixpack Scat Pack adotta pinze anteriori Brembo a sei pistoncini.

Dodge Charger Sixpack, la plancia

Interni sportivi e tecnologie di bordo

Salendo a bordo noti un'impostazione digitale incentrata sul guidatore. La plancia integra un quadro strumenti da 16 pollici, lo schermo touch centrale e l'Head-Up Display con realtà aumentata. L'illuminazione abitacolo Attitude Adjustment a 64 colori comunica visivamente gli stati di funzionamento della vettura.

Sotto il profilo della praticità, entrambe le varianti di carrozzeria adottano la configurazione posteriore con portellone integrato hidden hatch, mettendo a disposizione un vano bagagli che arriva fino a 1.064 litri di capacità massima con i sedili abbattuti.

La dotazione di sicurezza comprende un pacchetto di sistemi ADAS di Livello 2 come l'Active Driving Assist, la frenata automatica d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti e l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go. Tra le tecnologie disponibili su richiesta figura la telecamera Surround View a 360 gradi.

I prezzi delle Dodge Charger in Italia

L'arrivo della vettura in Italia avviene tramite la rete autorizzata dell'importatore ufficiale KW Automotive. Il listino dei prezzi per il mercato italiano si articola nelle seguenti versioni:

Gamma a benzina Sixpack 3.0 Biturbo:

Charger 2 porte R/T (420 HP) : 72.000 euro

Charger 4 porte R/T (420 HP) : 74.000 euro

Charger 2 porte Scat Pack (550 HP) : 76.000 euro

Charger 4 porte Scat Pack (550 HP): 78.000 euro

Gamma 100% elettrica Daytona:

Charger Daytona 2 porte R/T (536 HP picco) : 87.000 euro

Charger Daytona 4 porte R/T (536 HP picco) : 89.000 euro

Charger Daytona 2 porte Scat Pack (670 HP picco) : 92.000 euro

Charger Daytona 4 porte Scat Pack (670 HP picco): 94.000 euro

Commentando il passaggio generazionale del modello, Matt McAlear, Chief Executive Officer del marchio Dodge, ha dichiarato: «Per sei decenni, Charger ha rappresentato l'essenza stessa della muscle car americana. Oggi quello spirito evolve per una nuova generazione. La Charger di nuova generazione combina ingegneria avanzata, tecnologie innovative e la libertà di scegliere come vivere le prestazioni. Che sia elettrica o equipaggiata con motore Sixpack, offre la stessa emozione, la stessa connessione con il guidatore e l'inconfondibile attitudine Dodge. Questa è una muscle car ripensata per il futuro, senza mai perdere la propria anima».

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