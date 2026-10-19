Tesla Roadster, prestazioni estreme: fino a 1.360 CV e ricarica a 500 kW

L'evento in cui Elon Musk ha fatto vedere la nuova Tesla Roadster ha certamente colpito nel segno. Della nuova vettura che vola e fa acrobazie in aria se ne continua a parlare e probabilmente sarà oggetto di discussioni nel corso dei prossimi mesi. Effetti speciali a parte, durante la presentazione non è stato detto nulla di particolare sulle specifiche tecniche. Adesso, di quello che c'è sotto la carrozzeria ne sappiamo qualcosa di più grazie a Top Gear che ha avuto modo di approfondire molti dettagli della vettura grazie a Lars Moravy, chief engineer di Tesla, e Franz von Holzhausen, responsabile del design della casa americana.

Nuova Tesla Roadster: ecco le prime specifiche tecniche

Abbiamo visto la Roadster fare un kickflip sopra un camion, guidare a testa in giù e scattare da 0 a 60 miglia orarie a una velocità incredibile ma nessuna specifica tecnica è stata ufficialmente rivelata. Da quanto emerso nell'intervista di Top Gear, tutte le versioni avranno una carrozzeria in fibra di carbonio con un passo lungo che racchiude una grande batteria, le cui dimensioni esatte Tesla non ha ancora confermato, con una composizione chimica convenzionale ma ad alta densità energetica, dotata delle celle più recenti e avanzate di Tesla.

Tesla Roadster

L'autonomia varia tra 310 e 320 miglia (498 - 515 km) a seconda del modello, con due motori, entrambi posizionati internamente sull'asse posteriore per garantire la ripartizione della coppia. Dunque, solo trazione posteriore e non integrale. La versione base peserà probabilmente meno di 1.700 kg. In ogni caso, tutte le varianti della nuova Roadster potranno ricaricare fino a una potenza di picco pari a 500 kW che permette di raggiungere una carica dal 15 all'80% in meno di 15 minuti. A quanto pare, ci sarà un'architettura tra 800 e 1.000 V.

La nuova Roadster disporrà di un'aerodinamica attiva molto spinta e grazie al sistema di ventilazione multimodale, simile a quello della McMurtry Spierling, che grazie a delle ventole va a estrarre l'aria da sotto all'auto, ''incollandola'' all'asfalto.

Le versioni dotate dei razzi sviluppati in collaborazione con SpaceX integrano un serbatoio di aria compressa da 200 litri al posto del bagagliaio. Grazie ai razzi posizionati al posteriore, queste versioni possono accelerare in tempi record, meno di un secondo per passare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h). Serbatoio che però si svuota in soli 6 secondi. La variante ''Rocket'' elimina il sedile del passeggero, aggiunge un serbatoio da 400 litri e sei propulsori extra sulla parte anteriore e laterale, che possono essere attivati ​​per aiutare a fermare e sterzare l'auto, o almeno a correggere l'imbardata, e possono essere rivolti verso il basso per permettere all'auto di staccarsi da terra, volare in aria e poi atterrare.

Oltre 1.000 CV di potenza

Pare che le versioni della nuova Roadster saranno quattro e non tre come indicato sul sito della casa automobilistica. La Roadster standard, che raggiunge i 338 km/h (210 miglia orarie), avrà una potenza stimata di 800 kW o 1.088 CV, con una coppia di circa 1.400 Nm e un'aerodinamica ''tradizionale'', con un'accelerazione da 0 a 96 km/h (0-60 miglia orarie) probabilmente inferiore ai due secondi.

Tesla Roadster

La versione Performance ottiene un megawatt di potenza (1.360 CV), le ventole per l'effetto suolo, le sospensioni adattive e altre modifiche. La versione Thrust è dotata di un sistema di propulsione a gas freddo con quattro ugelli per un'accelerazione davvero incredibile. E poi c'è la Rocket, prodotta in edizione limitata: sei ugelli di propulsione aggiuntivi per la parte anteriore e laterale, un solo posto e un serbatoio da 600 litri e il volo.

Tutte le auto dalla Performance in su raggiungeranno una velocità di circa 370 km/h ma sarebbero in sviluppo versioni ancora più veloci in grado di superare i 480 km/h.

Insomma, numeri molto interessanti anche se probabilmente non definitivi. Per una completa e ufficiale scheda tecnica probabilmente bisognerà attendere ancora un po'. Del resto, la nuova Tesla Roadster arriverà su strada, forse, nel 2028.

Fonte: Top Gear

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