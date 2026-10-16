Tesla Roadster vola, ma XPeng avverte: attenzione ai limiti delle auto volanti

Oggi è sicuramente il giorno della nuova Tesla Roadster. La presentazione ha suscitato molto clamore. Elon Musk ha fatto davvero volare la sua auto elettrica e non si è limitato a mostrare un'auto che si sollevasse di qualche cm da terra. La casa automobilistica americana ancora una volta ha mostrato cosa è in grado di fare, integrando in questa vettura tecnologie avanzatissime, frutto dell'esperienza acquisita con SpaceX. Una dimostrazione che ha stupito anche diversi dirigenti dei marchi cinesi.

In particolare, He Xiaopeng, fondatore e CEO di XPeng, ha voluto fare i complimenti a Elon Musk, definendo la nuova Rodaster un'auto fantastica ma ha avvertito che nessuno può evitare le approvazioni aeronautiche che la sua unità dedicata alle auto volanti ha impiegato anni a ottenere.

Per volare davvero bisogna rispettare rigide regole

Per adesso è solo una dimostrazione ma dal 2028 la nuova Roadster dovrebbe arrivare su strada. Il modello Rocket, quello che sarà in grado di volare grazie a propulsori a gas freddo di SpaceX non è omologato per un utilizzo stradale e si potrà acquistare solamente su invito. Tuttavia, se davvero Tesla vuole far volare la sua vettura ci sono regole molto rigide da soddisfare.

Lo ricorda appunto XPeng che da tempo sta lavorando alle auto volanti e nel corso del tempo ha svelato anche diversi prototipi. Il CEO della casa automobilistica ha voluto evidenziare proprio gli ostacoli normativi per poter offrire davvero auto che siano in grado di volare. Nessuno può eludere le certificazioni di volo che richiedono un lavoro a lungo termine.

Chi arriverà prima a mettere su strada un'auto volante? Tesla sembrerebbe intenzionata a farlo entro un paio di anni. XPeng promette di realizzare una propria auto volante almeno dal 2021 e ha posticipato più volte la data di inizio produzione, nonostante nel tempo siano stati mostrati diversi prototipi.

Anche XPeng punta sulle auto volanti

Dopo un lungo lavoro e non pochi problemi, nel marzo 2026, cinque unità sono uscite da quella che l'azienda cinese ha descritto come una linea di produzione di prova. Il fondatore ha dichiarato ad aprile che i preordini avevano superato le 7.000 unità.

A luglio, l'autorità cinese per l'aviazione civile ha incluso la divisione di XPeng che si occupa di auto volanti tra le prime aziende ammesse a una procedura di certificazione accelerata per velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale con equipaggio. La casa cinese si aspetta di iniziare la consegne entro la fine del 2026 ma secondo alcune indiscrezioni non si inizierebbe prima del 2027.

In ogni caso, I due progetti adottano approcci opposti all'idea di un'auto volante. La versione Rocket di Tesla è un'auto sportiva monoposto dotata di propulsori ''posizionati lungo il perimetro del veicolo'' per consentire movimenti verticali e di rotazione. Tesla non ha specificato per quanto tempo l'auto possa rimanere in volo.

Il Land Aircraft Carrier di XPeng combina un veicolo terrestre a sei ruote motrici, con un velivolo biposto staccabile che utilizza sei rotori.

Il plauso di Nio

Anche il presidente e CEO di NIO, William Li, ha voluto dire la sua, facendo i compimenti a Tesla. Li ha ripubblicato il video della Roadster su Weibo con la didascalia: ''Incredibile! Noi non abbiamo assolutamente niente del genere: tanto di cappello a Tesla.''

Fonte: Electric Vehicles

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