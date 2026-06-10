Luci di svolta proiettate sull'asfalto: il trick della nuova Audi Q7

Sulle auto di fascia alta le firme luminose personalizzabili si stanno moltiplicando. Spesso, però, si tratta più di estetica che di sostanza: un modo per rendere riconoscibile il modello di notte, ma con un'utilità pratica limitata. La terza generazione dell'Audi Q7 introduce invece una funzione molto utile per la sicurezza, che il costruttore tedesco definisce una «prima mondiale».

Audi Q7 2027, le luci di svolta proiettate sull'asfalto

Frecce proiettate sull'asfalto: la svolta quando fai... una svolta

Quando i fari anabbaglianti sono accesi e attivi il sistema di indicatori di svolta avanzati, i proiettori integrati nei gruppi ottici anteriori disegnano una freccia stilizzata direttamente sul manto stradale davanti all'auto. Si attiva nel momento stesso in cui usi la leva, in sincrono le luci intermittenti.

Non è un vezzo estetico. Di notte, soprattutto in assenza di illuminazione stradale, un segnale visivo proiettato a terra è leggibile anche da chi arriva dal lato opposto, da un ciclista o da un pedone che non ha ancora inquadrato le frecce laterali. Il potenziale in termini di sicurezza stradale è concreto.

Audi Q7 2027, le luci posteriori

Anche i gruppi ottici posteriori fanno la loro parte

La stessa logica si ritrova nella coda. Gli indicatori di svolta avanzati sono stati integrati nei fanali posteriori, così che chi segue la Q7 abbia un avviso più leggibile dell'imminente cambio di corsia.

I fanalini sono disponibili con tecnologia OLED, personalizzabili nell'aspetto e in grado di visualizzare simboli di allerta per segnalare situazioni di pericolo agli altri utenti della strada.

Sempre nella parte posteriore, una barra interrotta viene riflessa sul vetro del portellone, agendo di fatto come stop supplementare — una soluzione già vista sulla Q5 più compatta.

Le luci anteriori della nuova Audi Q7

Ghiaccio, cantieri e pedoni: l'intelligenza dei fari digitali

Il sistema fa però molto di più. I fari Digital Matrix LED anteriori includono una funzione di marcatura che illumina direttamente le persone ai bordi della carreggiata, per identificare i pedoni prima che entrino nel cono visivo del guidatore.

Quando le telecamere rilevano asfalto ghiacciato, i proiettori disegnano brevemente un cristallo di ghiaccio sulla strada: un avviso visivo immediato, difficile da ignorare.

In più, i fari si adattano automaticamente al traffico circostante durante un sorpasso, e offrono una guida di corsia attiva nei cantieri o in altre situazioni complesse.

Vale la pena dirlo chiaramente: si tratta di sistemi elaborati, composti da moltissime parti sofisticate. Non è difficile immaginare quanto possa essere impegnativa — e costosa — la sostituzione di un gruppo ottico nel caso in cui si danneggiasse. Ma se anche un solo pedone o ciclista sarà salvato da questa innovazione, ne sarà valsa la pena.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/06/2026