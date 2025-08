Auto novità in arrivo ad autunno 2025. La nostra Top 10 (Parte II)

Dove eravamo rimasti? Ah già, a Mercedes GLC 100% elettrica e alle altre novità che abbiamo scelto per la nostra speciale Top 10 dei modelli in uscita entro fine 2025.

Da settembre a dicembre assisteremo a un carosello di tanti nuovi prodotti. A noi piace la quantità, ma anche la qualità. É per questo che abbiamo scremato il gruppo e abbiamo scelto solo 10 auto.

TOP 10 AUTO NOVITÀ AUTUNNO 2025 (2° PARTE)

Oggi completiamo il quadro e ci tuffiamo nella parte alta della graduatoria. Quindi, è una Top 5.

5. CITROEN C5 AIRCROSS

Citroen C5 Aircross 2025

Con C5 Aircross di seconda generazione abbiamo fatto conoscenza in primavera e gli ordini sono aperti da luglio, tuttavia è solo a settembre che hanno inizio le prime consegne. Quindi è una SUV-novità autunnale in piena regola.

Basata su piattaforma STLA Medium di Stellantis come cugina Jeep Compass (altra new entry che è fuori dalla Top 10 solo a causa di un effetto sorpresa ormai calato), C5 Aircross viene proposta in versioni ibride ed elettriche, si amplia nelle dimensioni per offrire maggiore spazio a bordo, si imbottisce di tecnologie digitali e si candida a SUV mainstream.

Nuova Citroen C5 Aircross: gli interni

Di lei già conosciamo anche il listino prezzi, che attacca a quota 32.400 euro. Ma che in promo, scende a 29.900 euro (poteva andare peggio, no?).

E a proposito di SUV che piacciano...

4. AUDI Q3 SPORTBACK

Nuova Audi Q3 Sportback, le nostre foto spia

Nuova Q3 è già in vendita, nuova Q3 in formato SUV coupé arriva a settembre.

Prendi Q3 SUV, rastremagli la coda e avrai Q3 Sportback, che a giudicare dal successo registrato in tutti questi anni, a Q3 SUV farà concorrenza spietata, nonostante un sovrapprezzo di qualche migliaio di euro (dai 45.000 euro in su?).

Nuova super calandra, palcoscenico virtuale interno, solo motorizzazione ibride a 4 cilindri, ma anche Diesel (oh, yes!).

3. VOLKSWAGEN T-ROC

Nuova Volkswagen T-Roc 2026, le nostre foto spia

Eccoci al podio. Per T-Roc di seconda generazione, appuntamento all'IAA Mobility di Monaco il 7 settembre (ma forse, in foto, la vedremo pure prima).

Evoluzione stilistica a parte, la grande novità è l'introduzione della motorizzazione full hybrid, una prima assoluta per Volkswagen.

Il gettonatissimo SUV compatto di Wolfsburg crescerà leggermente anche di dimensioni. Per gli interni, immaginiamoci un layout simile a Tiguan e Tayron. Alzi la mano chi non muore di curiosità.

2. RENAULT CLIO

Nuova Renault Clio 2026, soltanto ibrida

Sceglie il Salone di Monaco come vetrina mondiale anche nuova Renault Clio, la cui sesta generazione matura nelle forme (senza richiami al passato come Renault 5, dicono) e nei contenuti digitali interni (ovvio).

Niente Clio 100% elettrica, ma nemmeno più una Clio a benzina ''pura''. Solo propulsori ibridi, per affrontare ad armi pari sia Toyota Yaris, sia anche MG3, in costante crescita.

Rullo di tamburi...

1. FIAT 500 IBRIDA

La Nuova Fiat 500 ibrida 2026

Un pizzico di sano patriottismo ed ottimismo ci ha convinti ad assegnare a nuova 500 ibrida la prima posizione tra le novità in arrivo entro fine 2025.

Le aspettative non riguardano il design, già svelato e pressoché identico al Cinquino elettrico dal quale l'ibrida deriva. Né le proprietà tecniche, già note pure quelle. Sotto il cofano, il 3 cilindri 1,2 litri Firefly con tecnologia micro-hybrid 12 volt che porta a spasso anche Fiat Panda Hybrid. Forse con qualche cavallo in più, rispetto ai soliti 70 CV.

La frenesia, semmai, riguarda il prezzo. Se verrà mantenuta una cifra di attacco di 17.000 euro, Fiat 500 ibrida rappresenterà la risposta nazionale ai bisogni di mobilità di una larga fetta di pubblico. Che acquisterà con gioia, e che darà lavoro a Mirafiori e indotto.

Nuova 500 ibrida, una citycar intelligente

Produzione da novembre, consegne entro fino 2025.



Questa la nostra personalissima Top 10 delle auto novità in arrivo tra la fine dell'estate e l'autunno inoltrato. Dubbi? Proteste? Condividi pure la tua lista nei commenti, se discrepa con la nostra.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/08/2025