Auto novità in arrivo ad autunno 2025. La nostra Top 10 (PARTE 1)

Pronti per il rush finale? Al rientro dalle ferie estive, il calendario delle uscite auto si annuncia ricco di novità.

Come da tradizione, anche tra settembre e dicembre 2025 assisteremo al debutto di una notevole quantità di nuovi modelli. Di prodotti per tutte le tasche (o quasi) e di tutte le taglie (o quasi), con una preferenza per i SUV e per le vetture elettrificate, in tutto o in parte.

Per ingannare l'attesa, ecco una selezione bilanciata, in ordine (secondo noi) di grado di interesse, impatto sul mercato, legame affettivo.

TOP 10 AUTO NOVITÀ AUTUNNO 2025 (1° PARTE)

Tra auto già viste, ma non ancora in vendita, e auto ancora tutte da svelare, tra restyling e modelli di nuova generazione, abbiamo individuato 10 novità. Quelle che a noi sembrano le più significative (lo spazio proteste è in fondo al contenuto, nei commenti).

Via al countdown! Solo la prima parte: la seconda parte, per venire incontro ai ritmi lenti dell'estate, verrà servita domani.

10. BYD SEAL 06

BYD Seal 06, la versione cinese (EV)

Al decimo posto, una promettente compatta cinese.

Già in commercio in patria in edizione elettrica, BYD Seal 06 dovrebbe raggiungere anche l'Italia (a ottobre?), ma anche (o solo) in configurazione plug-in hybrid (nome completo BYD Seal 06 DM-i): motore termico 1,5 litri benzina, potenza di sistema fino a 213 CV, autonomia in EV fino a 90 km.

L'autonomia non è un record, ma quando conosceremo il prezzo (poco più di 30.000 euro?), forse la perdoneremo.

9. PEUGEOT 308 (restyling)

Peugeot 308 restyling, le nostre foto spia

Già entro la fine di agosto potremmo conoscere il design e le eventuali novità tecniche di Peugeot 308 facelift. L'attuale generazione è in vendita dal 2021 e un ''tagliando'' allo stile e alla tecnologia è oramai maturo.

Aspettiamoci un nuovo frontale, un abitacolo più digitalizzato e, forse, un upgrade alle motorizzazioni termiche e full electric.

Ah, sia Peugeot 308 a 5 porte, sia 308 SW, ovvio.

8. SEAT IBIZA (restyling)

Seat Ibiza si rinnova e si ibridizza

Chi non muore, si rivede. La storica utilitaria spagnola rimanda (o annulla?) l'appuntamento con l'elettrico puro, ma guadagna per la prima volta una più versioni ibride, anche se del genere soft (mild hybrid 48 volt?).

Non mancherà il classico restyling estetico a carrozzeria ed interni. Anteprima nuova Seat Ibiza nel corso del mese di settembre, insieme a nuova Seat Arona?

7. NISSAN MICRA EV

Nuova Nissan Micra: solo full electric

Ecco invece un'auto da città che al full electric si abbandona anima e corpo. Già mostrata in anteprima a maggio, nuova Nissan Micra è solo EV ed è sorella gemella di Renault 5 E-Tech.

La scheda tecnica rispecchia i dati della controparte di Renault, mentre il design esterno e interno è personalizzato (e personalizzabile).

Noi la guideremo a fine settembre, in concessionaria arriverà tra ottobre e novembre. A un prezzo di circa 25.000 euro (la entry level). È proprio quel ''circa'', che siamo ansiosi di togliere dal testo.

6. NUOVA MERCEDES GLC

Nuova Mercedes GLC 2026, le nostre foto spia

Occhio, perché di nuova GLC si tratta a tutti gli effetti, ma di una GLC esclusivamente elettrica (ma GLC termica non scappa, stai tranquillo).

La ''prima'' di GLC con tecnologia EQ (il nome stesso è incerto) è in programma per l'IAA Mobility di Monaco di Baviera (9-14 settembre 2025). Non circolano ancora foto ufficiali, solo teaser (come quello in copertina) o foto spia (come quella qui sopra).

La Stella promette tuttavia che la declinazione a batterie di uno dei suoi SUV di maggiore successo inaugura una corrente stilistica destinata a contagiare anche altri modelli.

TO BE CONTINUED...

02/08/2025