Norvegia, nuovo record di auto elettriche vendute: sono il 98,7% ad agosto

La Norvegia è da sempre considerata il ''paradiso'' delle auto elettriche. L'obiettivo del Paese è quello di arrivare a vendere ogni mese solamente auto a batteria e questo traguardo è sempre più vicino. Infatti, ad agosto 2026 è stato raggiunto un nuovo record con un market share per le BEV che ha toccato il 98,7%. Si tratta di un nuovo record mensile. Il traguardo del 100% si fa sempre più vicino. Complessivamente, lo scorso mese, in Norvegia sono state immatricolate 13.451 nuove autovetture, con un calo del 3,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La quota di auto elettriche dall'inizio dell'anno è pari al 97,8%. Guardando alle altre alimentazioni, ad agosto 2026 sono state vendute 64 auto diesel, 45 Plug-in benzina, 31 ibride a benzina, 30 a benzina, 6 Plug-in diesel e un'auto ibrida diesel.

Bene Volkswagen, in calo Tesla

Tesla ha registrato 2.387 immatricolazioni in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre tutte le altre marche, messe insieme, hanno registrato 1.921 immatricolazioni in più. Questo ha contribuito a limitare il calo complessivo del mercato delle autovetture a 466 unità. Escludendo Tesla, il mercato è cresciuto del 17%. Xpeng e Toyota hanno registrato la crescita maggiore. Anche BYD, BMW, Volvo e Audi hanno visto un aumento. Volkswagen è stato il marchio automobilistico più venduto del mese.

Volkswagen: 1.457

Toyota: 1.328

BMW: 1.094

Volvo: 910

Xpeng: 795

BYD: 736

Tesla: 627

Audi: 621

Skoda: 589

Mercedes: 544

I modelli più venduti

Ad agosto, la Volkswagen ID.4 è stata la vettura più immatricolata, seguita dalla Toyota bZ4X e dalla BMW iX3.

Volkswagen ID.4: 710

Toyota bZ4X: 630

BMW iX3: 486

Volvo EX30: 464

Toyota Urban Cruiser: 417

BYD EVo 4x4: 393

Tesla Model 3: 374

Audi Q4 e-tron: 354

Xpeng G6: 344

Volkswagen ID.7: 318

VEDI ANCHE

Tags