Mobilità in Italia: cresce il numero di spostamenti, cala la distanza percorsa

Il report del Ministero per il primo trimestre 2026 analizza mobilità, traffico e parco auto italiano, con spostamenti in aumento e percorrenze medie più contenute

L'Osservatorio sulle tendenze della mobilità di passeggeri e merci pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci presenta un'interessante fotgrafia di un Paese caratterizzato da una mobilità quotidiana elevata.

Più persone in movimento ogni giorno

Secondo il report, sette italiani su dieci si spostano ogni giorno e, nel mese di marzo, la popolazione mobile raggiunge quota 36,25 milioni di persone. Ogni cittadino effettua mediamente 2,52 spostamenti al giorno, per un totale superiore a 91 milioni di movimenti quotidiani. Il confronto con il 2025 evidenzia un leggero aumento dei viaggi, mentre la distanza media percorsa si riduce fino a 23 chilometri, il 3,8% in meno rispetto a un anno fa, confermando una tendenza verso tragitti sempre più brevi.

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L'auto resta il mezzo di riferimento

L'analisi evidenzia come gli spostamenti di natura locale rappresentino la componente principale della mobilità nazionale. Il 43,3% degli utenti si muove entro i 25 km, mentre oltre il 68% non supera i 50 km. Si tratta di dati che confermano la centralità dell’automobile negli spostamenti quotidiani, soprattutto per esigenze di lavoro, studio e attività personali. Nel primo trimestre del 2026 il traffico dei veicoli leggeri sulle autostrade registra un incremento del 2%, mentre sulla rete ANAS i volumi risultano sostanzialmente stabili. Nello stesso periodo aumentano anche i flussi di autobus e mezzi pesanti.

Tra i principali dati emersi dal rapporto:

oltre 91 milioni di spostamenti ogni giorno

percorrenza media in diminuzione rispetto al 2025

crescita del traffico autostradale dei veicoli leggeri

prevalenza degli spostamenti su distanze brevi

Le differenze tra le regioni italiane

Il documento mette in evidenza anche importanti differenze territoriali. Le regioni più dinamiche risultano Marche, Umbria e Abruzzo, con quote di popolazione mobile prossime all'80%. La Lombardia guida invece la classifica per numero assoluto di spostamenti, con oltre 16,5 milioni di movimenti registrati in una giornata tipo. Nelle regioni insulari, invece, la mobilità verso altre aree del Paese rimane più contenuta, anche a causa della minore accessibilità geografica.

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Parco auto: aumentano ibride ed Euro 6

Il report mostra inoltre come stia trasformando il parco circolante italiano. Alla fine del 2025 le autovetture circolanti hanno raggiunto quota 41,4 milioni. Tra le alimentazioni continuano a prevalere le vetture a benzina, seguite dal diesel, mentre cresce il peso delle auto ibride e delle auto elettriche. Prosegue anche il rinnovamento ambientale del parco veicoli: le vetture Euro 6 rappresentano ormai la quota più consistente del totale, mentre le Euro 4 e le categorie precedenti continuano a diminuire pur restando ancora presenti in misura significativa sulle strade italiane.

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