MINI Week 2026, sei giorni per scoprire la gamma e le offerte

MINI Week è molto di più che un semplice Porte Aperte. Dal 21 al 26 settembre 2026 sarà possibile scoprire la gamma della casa automobilistica presso gli showroom MINI in Italia. Oltre che vedere da vicino i modelli, le persone potranno scoprire le novità e i vantaggi dedicati alla MINI Week.

Durante questa 6 giorni, le persone potranno quindi conoscere e testare i modelli MINI, esplorarne le possibilità di personalizzazione, e ricevere informazioni sui vantaggi commerciali dedicati all’iniziativa. Che iniziative promozionali intende proporre la casa automobilistica? Condizioni vantaggiose su vasta parte della gamma di modelli MINI, il programma di manutenzione in omaggio e un’offerta esclusiva sull’acquisto di set ruote complete.

MINI Week

Durante la MINI Week, presso le concessionarie si terranno anche momenti di coinvolgimento e attività locali ispirate alla cultura britannica.

MINI Victory Edition

In questo periodo stanno arrivando nelle concessionarie anche le prime MINI Victory Edition, nate per celebrare il DNA sportivo del marchio e l’universo John Cooper Works attraverso contenuti e dettagli esclusivi. La disponibilità dell’edizione speciale potrà variare tra i diversi punti vendita ma sarà comunque limitata. L’iniziativa accompagnerà inoltre la novità legata all’ordinabilità di MINI Oxford Edition disponibile esclusivamente su MINI Cooper 3 Porte.

Accanto a queste novità, MINI Countryman e MINI Cooper avranno un ruolo centrale negli showroom durante questo lungo periodo di Porte Aperte.

VEDI ANCHE

Tags