Mazda crea il disco perfetto, ma stavolta non serve a frenare

Arriva l'album Mazda per audiofili: si chiama MANS e serve a testare l'impianto (senza necessariamente essere esperti di solfeggio)

Presente quando Mazda decide di fare le cose a modo suo? Ecco, stavolta l’ha fatta fuori dal coro. Anzi, dentro al coro.

Se leggi ''nuovo disco Mazda'', non aspettarti pinze a sei pompanti. Qui si parla di musica, di armoniche e di quella strana ossessione giapponese per il benessere acustico.

Succede che la Casa di Hiroshima, in collaborazione con l’etichetta VDM Records e il maestro Igor Fiorini, sforna ora il Disco Test MANS (Measurement Audio Natural Sound).

Mazda, un album per testare l'audio di bordo

Non è esattamente la hit estiva da sparare a cannone coi finestrini abbassati a Riccione, ma un sofisticato strumento ''umanocentrico'' (parola che in Mazda amano quanto noi amiamo i cordoli) per capire se il tuo impianto Harmonic Acoustic suona come Dio comanda, o se stai solo ascoltando del rumore ben confezionato.

Il concetto è semplice: invece di affidarsi solo ai grafici al computer, Mazda vuole che sia il tuo orecchio a dare il voto.

Il disco contiene audioguide e brani scelti per mettere alla frusta i sistemi audio, in rigoroso ordine di grandezza, di Mazda3, CX-30, nuova CX-5 (che in copertina sfoggia il nuovo elegantissimo vestito Navy Blue), CX-60 e CX-80.

Nuova Mazda CX-5 2026

L’obiettivo è verificare che il posizionamento dei tweeter sulla plancia e i woofer infilati nelle intercapedini (per non far vibrare le portiere, geniale) facciano il loro dovere.

Il sistema è piaciuto così tanto che si è portato a casa pure il premio EISA 2025-2026.

Insomma, mentre gli altri si sfidano a chi mette lo schermo più grande (e comunque nuova CX-5 non scherza), in Mazda si preoccupano che la voce del cantante sembri provenire esattamente dal centro del cruscotto e non dal vano portaoggetti.

L'interno di nuova Mazda CX-5: peccato l'audio non venga in foto...

Tutto questo rientra nella filosofia del Jinba Ittai, che ormai abbiamo capito estendersi pure ai timpani. Che si tratti del borbottio del 3.3 litri Diesel (e-Skyactiv D per i puristi del marketing) o delle note di un violino, l'importante è che la vibrazione sia quella giusta.

Se sei curioso di fare il ''professore'' dell'alta fedeltà sulla tua auto, il disco è già disponibile sulle piattaforme di streaming.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/02/2026