Maserati, due nuove elettriche con Huawei e JAC: ci sono novità

Nuove indiscrezioni sul futuro di Maserati: il progetto sviluppato con JAC e Huawei avrebbe completato la fase di design esterno.

In attesa di scoprire i dettagli del piano di rilancio di Maserati, emergono nuove indiscrezioni sulla collaborazione tra JAC e Huawei che dovrebbe essere una delle colonne portanti di questa strategia. Stando a quanto riporta la stampa cinese, sarebbe stato completato il design esterno del nuovo veicolo elettrico Maserati sviluppato congiuntamente con queste aziende cinesi. Il progetto, denominato internamente ''Maserati Design'', punta a raggiungere la produzione di massa nel quarto trimestre del 2027.

Cosa sappiamo?

Secondo il rapporto, le vetture saranno prodotte da JAC e utilizzeranno la tecnologia Huawei. Si prevede che saranno vendute con il marchio Maextro in Cina e con il marchio Maserati nei mercati esteri. Tuttavia, non sono state ancora confermate né la data di inizio della produzione né il calendario delle consegne.

Stando a quanto emerso sempre dalla stampa cinese in passato, Maserati sta pianificando, in collaborazione con i suoi partner cinesi, due modelli elettrici: una grande GT elettrica e un SUV elettrico di medie-grandi dimensioni. Huawei fornirebbe la tecnologia. In particolare si parla dello smart cockpit dotato della piattaforma HarmonyOS oltre ai sistemi di assistenza alla guida Qiankun. Come già accennato prima, JAC si occuperebbe dello sviluppo e della produzione dei veicoli presso il suo stabilimento di Hefei, nella provincia di Anhui.

Maserati GT2 Stradale, dettaglio del frontale

Maserati, invece, contribuirebbe con il design e la sua rete di vendita internazionale. L'accordo di produzione all'estero potrebbe includere anche la produzione in Italia. Secondo quanto riportato un po' di tempo fa, le scocche dei veicoli verrebbero prodotte in Cina e spedite poi in Italia per l'assemblaggio finale, compreso l'installazione degli interni e il setup dell'assetto. Gli stabilimenti Maserati di Modena e Cassino sono stati indicati come potenziali beneficiari della collaborazione.

Nonostante circolino oramai diverse indiscrezioni, l'ufficialità deve ancora arrivare. Il piano di rilancio di Maserati dovrebbe essere annunciato entro fine anno e quindi presto dovrebbero arrivare maggiori dettagli.

CarNewsChina

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